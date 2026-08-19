Після завершення польових робіт в українських селах починався період весіль. Шлюб мав не лише об'єднати двох людей, а й продовжити рід. Саме тому під час весільної обрядовості виконували дії, які мали забезпечити молодим дітей, достаток і добробут.

Обряди на весілля, щоб у родині було багато дітей

Одним із поширених весільних звичаїв було обсипання молодих зерном. Для цього використовували жито, овес та інше збіжжя. Зерно символізувало родючість, достаток і продовження роду. У деяких регіонах до зерна додавали хміль.

Але іноді побажання дітей було значно конкретнішим. Цей обряд вас може неабияк здивувати. Річ у тім, що у деяких українських регіонах на коліна молодій саджали маленького хлопчика (бажано з багатодітної родини), бажаючи, щоб її першою дитиною був саме син. Такий звичай, зокрема, зафіксований у традиції лемківського весілля.



Весільні обряди до великої кількості дітей / Freepik

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Ще одним символом плодючості було яйце. На Лемківщині під постіль молодих клали куряче яйце або крашанку разом з іншими предметами. Воно входило до обрядів, пов'язаних із побажанням молодим плодючості та добробуту.

Важливу роль відігравав і барвінок. На Бойківщині під час збирання рослини для весільного вінка виконували спеціальну дію з трьома пелюстками. Їх перев'язували білою вовняною ниткою і промовляли побажання, щоб у нареченої були файні діти.

Символічне значення мала і шуба, на яку садили молодих. У деяких місцевостях під неї підсипали жито та клали гроші, пов'язуючи цей обряд із побажанням достатку та плодючості. Важливий момент: шуба мала лежати хутром догори.

Ці звичаї відрізнялися залежно від регіону. Не всі українці виконували їх однаково. Але в традиційній весільній обрядовості зерно, яйце, хміль, барвінок та інші предмети часто використовували як символи майбутнього добробуту, плодючості та продовження роду.

Як бачимо, для наших предків побажати молодим дітей означало не просто сказати кілька теплих слів. Майбутню родину буквально "закладали" у весільний обряд. Але перед тим, як вийти заміж, дівчина мала дати сигнал, що вона вже до цього готова. Ми вже писали про один аксесуар, який сигналізував парубкам, що дівчина готова до подружнього життя.