Старовинний весільний обман: навіщо у давнину українці дурили нареченого

Як у давнину дурили нареченого / Magnific
У давнину на традиційному українському весіллі замість справжньої нареченої іноді могли показати удавану молоду. Цей незвичний звичай перетворював весільний обряд на справжню виставу з жартами й несподіваними поворотами.
Що казати, якщо у традиційній весільній культурі українців навіть перша шлюбна ніч не обходилася без жартів та навіть зі спостереженням за молодими. У наших предків було чимало весільних забобонів та обрядів, що супроводжували перехід дівчини до нового статусу, а деякі з них мали захистити молодих від усього лихого.
Етнолог Олександр Курочкін дослідив звичай "удаваної нареченої", відомий в українській весільній обрядовості. За традиційними уявленнями, під час переходу дівчини до родини чоловіка їй могли загрожувати різноманітні нещастя. Тому весільні обряди містили символічні дії, які мали захистити молоду.
Однією з таких дій була поява удаваної нареченої. У різних місцевостях цей звичай відбувався по-різному: замість молодої могли показувати іншу людину, а сама сценка ставала приводом для жартів і розваг. Ще б! Наречений хоч і міг знати про цей обряд, але кожного разу це ставало справжньою яскравою неочікуваністю.
Нерідко замість нареченої виводили гарно вбрану стару бабу з прикритим обличчям чи навіть діда. З часом обрядове дійство втрачало первісне захисне значення й перетворювалося на своєрідну весільну виставу.
Такий звичай був відомий не лише українцям – подібні обрядові дії побутували й серед інших європейських народів. Дослідники пов'язують їх із давніми уявленнями про небезпеки, які нібито супроводжували важливі життєві переходи.
А після весільних жартів і обрядів молодим бажали щасливого сімейного життя та численного потомства. Раніше 24 Канал писав про те, якими незвичними способами українці бажали нареченим багато дітей.
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