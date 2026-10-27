Старовинний весільний обман: навіщо у давнину українці дурили нареченого

Що казати, якщо у традиційній весільній культурі українців навіть перша шлюбна ніч не обходилася без жартів та навіть зі спостереженням за молодими. У наших предків було чимало весільних забобонів та обрядів, що супроводжували перехід дівчини до нового статусу, а деякі з них мали захистити молодих від усього лихого.

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Етнолог Олександр Курочкін дослідив звичай "удаваної нареченої", відомий в українській весільній обрядовості. За традиційними уявленнями, під час переходу дівчини до родини чоловіка їй могли загрожувати різноманітні нещастя. Тому весільні обряди містили символічні дії, які мали захистити молоду.

Старовинні весільні традиції українців / Magnific

Однією з таких дій була поява удаваної нареченої. У різних місцевостях цей звичай відбувався по-різному: замість молодої могли показувати іншу людину, а сама сценка ставала приводом для жартів і розваг. Ще б! Наречений хоч і міг знати про цей обряд, але кожного разу це ставало справжньою яскравою неочікуваністю.

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Нерідко замість нареченої виводили гарно вбрану стару бабу з прикритим обличчям чи навіть діда. З часом обрядове дійство втрачало первісне захисне значення й перетворювалося на своєрідну весільну виставу.

Такий звичай був відомий не лише українцям – подібні обрядові дії побутували й серед інших європейських народів. Дослідники пов'язують їх із давніми уявленнями про небезпеки, які нібито супроводжували важливі життєві переходи.

А після весільних жартів і обрядів молодим бажали щасливого сімейного життя та численного потомства. Раніше 24 Канал писав про те, якими незвичними способами українці бажали нареченим багато дітей.