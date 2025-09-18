Трамп хоче зайти з іншого боку, – експерт пояснив, чому військові США приїхали до Білорусі
- Американські військові несподівано приїхали до Білорусі на навчання "Захід-2025". Все це відбувається на тлі потепління відносин між США та Білоруссю.
- Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов пояснив, що задумав Дональд Трамп.
Американські військові несподівано приїхали подивитися на військові навчання "Захід-2025" в Білорусі. Деякі рішення Сполучених Штатів серйозно дивують.
Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, Дональд Трамп намагається тепер загравати з Білоруссю. Мета у нього досить проста.
До теми Неочікувана країна долучилася до військових навчань Росії: NYT пише, що це тривожний сигнал
Чому Трамп подобрішав до Білорусі?
Як наголосив Несвітайлов, схоже на те, що Сполучені Штати зараз не є настільки впливовим геополітичним гравцем як раніше. Трамп зрозумів, що йому не вдається відтягнути Росію від Китаю. Тому він хоче зайти з іншого боку та тепер заграє до Білорусі.
Він хоче відтягнути Білорусь від Росії. Думає, що йому до снаги це зробити, а Лукашенко нібито сам ухвалює міжнародні рішення. Трамп вирішив на прикладі Білорусі показати Росії, як все може бути. Там вже пішло зняття санкцій та загалом налагодження відносин,
– сказав Несвітайлов.
Росія особливо задоволена через зняття санкцій з "Бєлавіа". Тепер вони зможуть перевозити важливі вантажі на білоруських літаках. Також вони отримають доступ до запчастин для самих літаків.
Частиною цього налагодження відносин було запрошення американських військових проінспектувати військові навчання "Захід-2025". Все це насправді сумно.
Сюр та маразм. Не так ми сподівалися побачити військових НАТО. Але вже що маємо,
– зазначив Несвітайлов.
Покращення відносин між США та Білоруссю: коротко
- Дональд Трамп подзвонив до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у серпні напередодні саміту з Путіним. Зрештою Білорусь звільнила багатьох політв'язнів. А США зняли санкції з "Бєлавіа".
- Американські офіцери також прибули на військові навчання "Захід-2025". Все це свідчить про потепління відносин між США та Білоруссю.
- Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко пояснив, чому Штати різко активізувалися щодо Білорусі. На те є кілька причин.