Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, Дональд Трамп намагається тепер загравати з Білоруссю. Мета у нього досить проста.

Чому Трамп подобрішав до Білорусі?

Як наголосив Несвітайлов, схоже на те, що Сполучені Штати зараз не є настільки впливовим геополітичним гравцем як раніше. Трамп зрозумів, що йому не вдається відтягнути Росію від Китаю. Тому він хоче зайти з іншого боку та тепер заграє до Білорусі.

Він хоче відтягнути Білорусь від Росії. Думає, що йому до снаги це зробити, а Лукашенко нібито сам ухвалює міжнародні рішення. Трамп вирішив на прикладі Білорусі показати Росії, як все може бути. Там вже пішло зняття санкцій та загалом налагодження відносин,

– сказав Несвітайлов.

Росія особливо задоволена через зняття санкцій з "Бєлавіа". Тепер вони зможуть перевозити важливі вантажі на білоруських літаках. Також вони отримають доступ до запчастин для самих літаків.

Частиною цього налагодження відносин було запрошення американських військових проінспектувати військові навчання "Захід-2025". Все це насправді сумно.

Сюр та маразм. Не так ми сподівалися побачити військових НАТО. Але вже що маємо,

– зазначив Несвітайлов.

Покращення відносин між США та Білоруссю: коротко