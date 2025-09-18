Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, Дональд Трамп пытается теперь заигрывать с Беларусью. Цель у него довольно простая.

Почему Трамп подобрел к Беларуси?

Как отметил Несвитайлов, похоже на то, что Соединенные Штаты сейчас не являются столь влиятельным геополитическим игроком как раньше. Трамп понял, что ему не удается оттянуть Россию от Китая. Поэтому он хочет зайти с другой стороны и теперь заигрывает с Беларусью.

Он хочет оттянуть Беларусь от России. Думает, что ему по силам это сделать, а Лукашенко якобы сам принимает международные решения. Трамп решил на примере Беларуси показать России, как все может быть. Там уже пошло снятие санкций и вообще налаживание отношений,

– сказал Несвитайлов.

Россия особенно довольна из-за снятия санкций с "Белавиа". Теперь они смогут перевозить важные грузы на белорусских самолетах. Также они получат доступ к запчастям для самих самолетов.

Частью этого налаживания отношений было приглашение американских военных проинспектировать военные учения "Запад-2025". Все это на самом деле печально.

Сюр и маразм. Не так мы надеялись увидеть военных НАТО. Но уже что имеем,

– отметил Несвитайлов.

Улучшение отношений между США и Беларусью: коротко