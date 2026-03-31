Поки світ наздоганяє, Японія вже живе у 2050: топ найцікавіших технологій, що стали буденністю

Поки світ лише говорить про майбутнє, Японія вже живе в ньому: від побутових дрібниць до складних технологій, що змінюють щоденне життя. Нижче ми розповімо найцікавіші приклади, які це доводять.

Більшість чули теорію, що Японія ніби живе у майбутньому, а саме завдяки увазі до деталей, передовим технологіям та інноваціям. Ми хочемо показати вам кілька цікавих фішок цієї країни, які це доводять, з посиланням на відео kyrylosoliar.

Що робить Японію країною майбутнього?

Наприклад, під час дощу не потрібно переживати через мокру парасольку: біля входів у магазини стоять сушарки, які миттєво висушують її після використання. А покупки перетворюються на справжню магію, адже закон зобов'язує виробників робити продукти точно такими, як на упаковці.

Спеціальні сушарки для парасольок / фото Sedia System.so.jp

У магазинах є спеціальні апарати для взуття, які підбирають ідеальний розмір за лічені секунди. А у метро платформи автоматично підсуваються до вагонів, щоб закрити проміжки – це зручно для батьків із візочками та людей на інвалідних кріслах.

Ще більше вражаюче, що під час піку сидіння у вагонах складаються, звільняючи місце для пасажирів. І навіть дощ тут стає чимось красивим: замість звичайних труб японці роблять декоративні ланцюги, по яких вода стікає із заспокійливим шелестом.

Або ж, як вам офіціанти-роботи, яких все частіше можна бачити у закладах Японії? Вони носять підноси, мають 3D-сенсори та цифрові обличчя, які можуть виражати емоції, і вже не здаються фантастикою – тисячі закладів по всій країні використовують їх для доставки їжі та напоїв, розповідає Clairinvest.

Як виглядає робот / інстаграм where.to.find.me

Найбільший оператор ресторанів Skylark Holdings запровадив понад 3 000 роботів у більш ніж 2 000 закладів. Вони допомагають персоналу під час піку, зменшують фізичне навантаження та спрощують спілкування з іноземними туристами. Причин популярності таких роботів декілька:

Старіння населення та нестача молодих працівників.

Обмежена імміграційна політика, що не дозволяє залучати іноземну робочу силу.

Довгострокова економія для бізнесу: роботи не потребують зарплатні та перерв.

Що цікаво, сфера застосування роботів не обмежується ресторанами. У догляді за літніми людьми вже з'являються роботи, які допомагають піднімати та підтримувати пацієнтів із проблемами мобільності.

