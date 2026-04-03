Тренд Eastermas: у котрій із країн світу Великдень святкують як Різдво

Великдень дедалі більше перетворюється на нове "різдво навесні". Зокрема у Великій Британії вже деякий час говорять про новий тренд Eastermas, коли декор, що переважно використовують на зимові свята, підлаштовують під великодній свята. Відповідно такий формат підхоплюю магазини, але не всі позитивно сприймають це.

Що означає тренд Eastermas та чому представники церкви обурені маркетинговими ходами щодо Великодня, пишуть в The Sun.

Що не так із святкуванням Великодня у Великій Британії?

Річ у тім, що церковні діячі у Великій Британії почали критикувати надмірну "різдвяну візуалізацію" Великодня, адже в магазинах масово продають тематичні ялинки, іграшки у формі кроликів та вінки із великодніх яєць.

Наприклад в роздрібній мережі товарів для дому Dunelm пропонують великодні ялинки, а до неї пропонують упаковку з 12 підвісних яєць.

Рітейлер Argos пропонує також гірлянди, вінки та свічки в стилі адвент-календаря, який зазвичай є традицією на Різдво.



Іграшки у формі великодніх яєць / Фото Dunelm

Єпископка Ньюкасла Гелен-Енн Гартлі пояснює, що Великдень – це перш за все християнське свято про воскресіння Ісуса Христа. І якщо продаж пасхальних яєць чи булочок – це ще логічно, бо пов'язано із завершенням посту. То тематичні ялинки, гірлянди та свічки – це вже спроба бізнесу заробити більше.

А от капелан покійної королеви Єлизавети, доктор Гевін Ашенден, додав, що такі речі насправді ображають християн.

Однак рітейлери та експерти із шопінгу захищаються у відповідь, пояснюючи, що зараз серед людей зростає бажання святкувати радісні сезонні моменти, тому попит росте.

Чому Великдень почав нагадувати Різдво?

Ще торік у Великій Британії почав набирати обертів новий споживчий тренд – Eastermas, який поєднує великодні традиції із різдвяною культурою подарунків та декору, пишуть в The Guаrdian.

За даними компанії Kantar, понад чверть дорослих британців, що еквівалентно майже 15 мільйонам людей, купують подарунки на Великдень. І це більше, аніж на День святого Валентина, День батька чи річниці.

Внаслідок зростання такого попиту на подарунки та декор до Великодня, роздрібні торговці збільшили сезонний асортимент. І тепер британці можуть не лише купляти шоколадні яйця, але посуду із зображенням пасхальних яєць, а ще тематичні ялинки до свята, набори Lego із зайчиками та пасхальними курчатами та інші вироби.

Який декор купляють британці до Великодня / Фото Джона Льюїса

Експерти пояснюють популярність такого формату бажанням людей створити атмосферу свята та фоні стресу та негативних новин. І Великдень сприймається вже як більш "легка" версія Різдва, тобто коли немає складної підготовки до свята та родинних зобов'язань, але є можливість порадувати близьких подарунками та створити атмосферу свята декором.

