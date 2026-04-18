Дуби, у яких Шевченко міг ховати малюнки: вчені б'ють на сполох через стан багатовікових дерев
Багатовікові дуби Шевченка на Черкащині опинилися під пильною увагою науковців: після обстеження фахівці заявили, що унікальні дерева потребують постійного догляду та захисту.
Багатовікові дуби Шевченка, що ростуть на території Шевченківського фахового коледжу Уманського національного університету, перебувають у стані, який вимагає постійної уваги та фахового догляду. Такого висновку дійшли науковці Уманського національного університету після детального обстеження дерев 12 березня 2026 року.
Що відбувається з багатовіковими дубами Шевченка?
Фахівці провели комплексну оцінку кожного дуба та відзначили, що для збереження їхньої життєздатності необхідно впроваджувати спеціальні заходи догляду. Йдеться про системний екологічний супровід, моніторинг стану дерев і своєчасне реагування на можливі ризики.
Який стан дерев зараз
За словами науковців, ці дерева мають не лише природну, а й значну історико-культурну цінність, тому їх збереження є важливим завданням. Саме тому вони рекомендують об'єднати зусилля наукової спільноти, освітнього закладу та громадськості.
До процесу вже готові долучитися представники Екологічного руху Черкащини, які підтримують ідею довгострокового догляду за дубами. У підсумку сторони домовилися працювати спільно, аби зберегти ці унікальні дерева для майбутніх поколінь.
Що варто знати про маєток Енгельгардтів?
У селі Будище збереглися залишки маєтку родини Енгельгардтів – історичного комплексу, тісно пов'язаного з життям Тараса Шевченка. Саме тут у першій половині 19 століття майбутній Кобзар служив козачком у поміщика Павло Енгельгардт та провів частину своєї юності в умовах кріпацтва.
На початку 19 століття садиба була великим і впорядкованим комплексом із двоповерховим панським будинком, господарськими спорудами, парком, садом і алеями, обсадженими соснами. Поруч росли столітні дуби, які збереглися до сьогодні й відомі як дуби Шевченка. За переказами, у дуплі одного з них Шевченко ховав свої малюнки.
Маєток Енгельгардтів
Саме в цьому середовищі формувався світогляд юного поета: попри важку службу, він отримав доступ до бібліотеки, навчався мов і розвивав свій талант до малювання, що згодом визначило його долю. Після смерті власника маєток неодноразово змінював призначення: тут діяли школа, училище та технікум. Утім, у новітній період будівля поступово занепала.
Попри розпочаті реставраційні роботи, їх так і не завершили – нині споруда перебуває у частково зруйнованому стані, а територія подекуди зазнала пошкоджень. Водночас на території збереглися окремі елементи колишнього комплексу: будинок управителя, старий парк, сад і дуби Шевченка, які є цінною природною та історичною спадщиною.
Часті питання
Чому багатовікові дуби Шевченка потребують постійної уваги та догляду?
Багатовікові дуби Шевченка перебувають у стані, який вимагає постійної уваги та фахового догляду через їхню природну та історико-культурну цінність. Науковці рекомендують впроваджувати системний екологічний супровід, моніторинг стану дерев та своєчасне реагування на можливі ризики.
Яке значення мають дуби Шевченка для історико-культурної спадщини?
Дуби Шевченка мають значну історико-культурну цінність, оскільки вони пов'язані з життям Тараса Шевченка. Вони є частиною культурного ландшафту, який був важливим для формування світогляду молодого поета, надаючи йому доступ до бібліотеки та можливість навчатися.
Які заходи плануються для збереження дубів Шевченка?
Для збереження дубів Шевченка планується об'єднання зусиль наукової спільноти, освітнього закладу та громадськості, а також підтримка з боку Екологічного руху Черкащини. Сторони домовилися працювати спільно для довгострокового догляду та збереження цих унікальних дерев для майбутніх поколінь.