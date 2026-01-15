Не Туреччина: з якої країни походить звичка пити каву

Сьогодні каву п'ють по всьому світу, адже цей напій є одним із найпоширеніших. Однак мало хто знає, звідки ця звичка взялась.

Насправді кава походить із країни, про яку ви могли б навіть не подумати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Звідки взялась кава?

Вважається, що першими на каву звернули в Ефіопії. Зокрема, є свідчення, що спершу помітили саме прилив енергії після того, як пожувати кавове зерно, проте цьому немає офіційних підтверджень. За легендою, на це звернув увагу ефіопський пастух Калдим.



Є легенда про походження кави / Фото Pexels

Цікаво, що ефект він побачив саме на вівцях. Вже з Ефіопії кава почала свій міжнародний шлях та потрапила у Єгипет та Ємен і далі. Спершу її готували як відвар із висушених кавових зерен, а згодом з'являлись інші варіації, які ми знаємо й дотепер.

Коли в Україні з'явилась перша кав'ярня?

Перша кав'ярня в Україні відкрилась у місті Кам'янець – Подільський. Це сталось у 1672 році. Перший подібний заклад на території сучасної України відкрили турки, пише Brayval Coffee.

Тобто каву в Україні п'ють століттями і цей напій вже міцно увійшов у культуру українців, попри те, що походження у кави зовсім інше.

Чому в Туреччині забороняли каву?