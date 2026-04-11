"Давайте розділимось": українці назвали кліше у кіно, які дратують найбільше

Українські глядачі дедалі частіше звертають увагу на те, що сучасні фільми та серіали переповнені однаковими, впізнаваними сюжетними ходами. Нижче читайте найпопулярнішими кліше у кіно, які дратують найбільше.

Сучасне кіно дедалі частіше ловить глядачів не лише на видовищі, а й на відчутті дежавю. Це називається кліше – знайомі прийоми, які постійно повторюються в історіях і з часом втрачають свою оригінальність. Сам термін походить із французької мови й спочатку означав щось на кшталт стереотипу або відбитка, що багаторазово відтворюється.

Українці можуть не сходитися у смаках до кіно, але є речі, які дратують майже всіх, а саме ті самі повторювані прийоми. Вони настільки знайомі, що інколи здається: ти вже бачив цей сюжет, просто актори у ньому інші.

Які кліше у фільмах та серіалах найбільше дратують українців?

Будинок мрії з привидами

Все починається ідеально: сім'я купує дешевий будинок. Звісно ж, занадто дешевий. І, звісно ж, він проклятий. Хтось у родині – письменник із творчою кризою, дитина малює щось моторошне і називає це "своїм другом", а дорослі ігнорують очевидне до останнього. І глядач уже знає: герой обов'язково піде перевіряти підвал.

Герой, який не обертається

Позаду вибух, але головний герой йде вперед, не озираючись. У перестрілках вороги стріляють натовпом і не влучають, зате герой з одного пострілу потрапляє точно в ціль. Про реалізм тут не йдеться.

Злодій, який занадто багато говорить

Антагоніст уже майже переміг, але замість фіналу починає детально пояснювати свій план. Довго, пафосно і з усіма подробицями – саме стільки часу, щоб герой встиг врятуватися.

Втікач, який обов'язково впаде

Жертва тікає, озирається і падає. Замість того щоб сховатися або змінити напрямок, вона голосно кричить і фактично допомагає переслідувачу себе знайти.



"Давайте розділимось"

Темрява, дивні звуки, щойно загинув друг, і найкраще рішення, яке знаходять герої – це розділитися. Хтось іде в підвал, хтось на горище, і кожен окремо опиняється в небезпеці.

"Зустрінемось завтра"

Герої домовляються про зустріч і кладуть слухавку без жодних деталей: ні часу, ні місця. Але дивним чином вони завжди знаходять одне одного.

Бомба з таймером

Якщо у фільмі є бомба, у неї обов'язково буде таймер. І знешкодять її рівно на останній секунді, не раніше і не пізніше.

Ідеальний вигляд у будь-якій ситуації

Герої прокидаються після важкої ночі і виглядають бездоганно. Після втечі через ліс чи небезпек їхній вигляд залишається таким самим: ідеальні зачіски, чистий одяг і жодних слідів втоми.

Шкільна казка

У кіношних школах усі танцюють як професіонали, "сіра мишка" стає королевою балу за кілька днів, а для перевтілення достатньо просто зняти окуляри. І майже завжди з'являється історія кохання за тим самим сценарієм.

Сніданок, який ніхто не їсть

Мама готує сніданок, але ніхто його не їсть. Хтось запізнюється, хтось бере лише ковток кави, і вся їжа залишається стояти на столі.

Амнезія, вагітність і "хибна надія"

Вагітність у кіно часто "виявляється" через непритомність або раптову нудоту. Після аварій герої втрачають пам'ять. Поліція приїжджає тоді, коли вже все сталося. А якщо герой показує фото родини – це майже гарантія, що він загине першим.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?