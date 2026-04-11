Тренди Будь у тренді
11 квітня, 23:17
"Давайте розділимось": українці назвали кліше у кіно, які дратують найбільше

Мілена Бордакова
Основні тези
  • Українці розповіли про кліше у фільмах, які їх дратують, такі як будинок мрії з привидами та герой, який не обертається на вибухи.
  • Серед інших згаданих кліше: злодій, який занадто багато говорить, втікач, який обов'язково впаде, ідеальний вигляд у будь-якій ситуації та сніданок, який ніхто не їсть.

Українські глядачі дедалі частіше звертають увагу на те, що сучасні фільми та серіали переповнені однаковими, впізнаваними сюжетними ходами. Нижче читайте найпопулярнішими кліше у кіно, які дратують найбільше.

Сучасне кіно дедалі частіше ловить глядачів не лише на видовищі, а й на відчутті дежавю. Це називається кліше – знайомі прийоми, які постійно повторюються в історіях і з часом втрачають свою оригінальність. Сам термін походить із французької мови й спочатку означав щось на кшталт стереотипу або відбитка, що багаторазово відтворюється. 

Українці можуть не сходитися у смаках до кіно, але є речі, які дратують майже всіх, а саме ті самі повторювані прийоми. Вони настільки знайомі, що інколи здається: ти вже бачив цей сюжет, просто актори у ньому інші.

Які кліше у фільмах та серіалах найбільше дратують українців?

  • Будинок мрії з привидами 

Все починається ідеально: сім'я купує дешевий будинок. Звісно ж, занадто дешевий. І, звісно ж, він проклятий. Хтось у родині – письменник із творчою кризою, дитина малює щось моторошне і називає це "своїм другом", а дорослі ігнорують очевидне до останнього. І глядач уже знає: герой обов'язково піде перевіряти підвал. 

  • Герой, який не обертається 

Позаду вибух, але головний герой йде вперед, не озираючись. У перестрілках вороги стріляють натовпом і не влучають, зате герой з одного пострілу потрапляє точно в ціль. Про реалізм тут не йдеться. 

  • Злодій, який занадто багато говорить 

Антагоніст уже майже переміг, але замість фіналу починає детально пояснювати свій план. Довго, пафосно і з усіма подробицями – саме стільки часу, щоб герой встиг врятуватися. 

  • Втікач, який обов'язково впаде 

Жертва тікає, озирається і падає. Замість того щоб сховатися або змінити напрямок, вона голосно кричить і фактично допомагає переслідувачу себе знайти. 


Втікач, який обов'язково впаде / скриншот з відео

  • "Давайте розділимось" 

Темрява, дивні звуки, щойно загинув друг, і найкраще рішення, яке знаходять герої – це розділитися. Хтось іде в підвал, хтось на горище, і кожен окремо опиняється в небезпеці. 

  • "Зустрінемось завтра" 

Герої домовляються про зустріч і кладуть слухавку без жодних деталей: ні часу, ні місця. Але дивним чином вони завжди знаходять одне одного. 

  • Бомба з таймером 

Якщо у фільмі є бомба, у неї обов'язково буде таймер. І знешкодять її рівно на останній секунді, не раніше і не пізніше. 

  • Ідеальний вигляд у будь-якій ситуації 

Герої прокидаються після важкої ночі і виглядають бездоганно. Після втечі через ліс чи небезпек їхній вигляд залишається таким самим: ідеальні зачіски, чистий одяг і жодних слідів втоми. 

Ідеальна зовнішність у будь-якій ситуації / фото Canva

  • Шкільна казка 

У кіношних школах усі танцюють як професіонали, "сіра мишка" стає королевою балу за кілька днів, а для перевтілення достатньо просто зняти окуляри. І майже завжди з'являється історія кохання за тим самим сценарієм. 

  • Сніданок, який ніхто не їсть 

Мама готує сніданок, але ніхто його не їсть. Хтось запізнюється, хтось бере лише ковток кави, і вся їжа залишається стояти на столі. 

  • Амнезія, вагітність і "хибна надія" 

Вагітність у кіно часто "виявляється" через непритомність або раптову нудоту. Після аварій герої втрачають пам'ять. Поліція приїжджає тоді, коли вже все сталося. А якщо герой показує фото родини – це майже гарантія, що він загине першим.

Часті питання

Що таке кіношні кліше і чому вони дратують глядачів?

Кіношні кліше – це знайомі прийоми, які постійно повторюються в історіях і з часом втрачають свою оригінальність. Вони дратують глядачів, тому що створюють відчуття дежавю, коли здається, що цей сюжет вже бачили раніше, просто з іншими акторами.

Які найпоширеніші кліше у фільмах і серіалах згадуються в статті?

У статті згадуються такі кліше, як 'Будинок мрії з привидами', 'Герой, який не обертається', 'Злодій, який занадто багато говорить', 'Втікач, який обов'язково впаде', 'Давайте розділимось', 'Зустрінемось завтра', 'Бомба з таймером', 'Ідеальний вигляд у будь-якій ситуації', 'Шкільна казка', 'Сніданок, який ніхто не їсть', та 'Амнезія, вагітність і хибна надія'.

Як українці реагують на повторювані прийоми у фільмах?

Українці можуть мати різні смаки до кіно, але більшість з них дратують повторювані прийоми, адже вони настільки знайомі, що інколи здається, ніби цей сюжет вже бачили раніше – просто з іншими акторами.