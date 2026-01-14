Алфавіт з 13 букв: яка країна спілкується найкоротшою мовою на планеті

Є одна мова, яка має багато апострофів, рисок над літерами й інших незвичних знаків. Вони можуть здаватися декоративними, але ці символи мають важливе значення, бо керують вимовою й змінюють сенс слів.

Саме гавайська мова входить до числа мов з найменшою кількістю літер у світі – їх всього 13, пише 24 Канал з посиланням на IFL Science.

Що треба знати про найкоротшу мову на планеті?

Алфавіт ʻŌlelo Hawaiʻi містить 5 голосних – А, E, I, O, U та 8 приголосних – H, K, L, M, N, P, W й особливий знак ʻokina (ʼ). Окіна – це не звичайна літера, а голосова зупинка, різка пауза між звуками, що подібна до переривчастого «о – о». Вона вимовляється через коротке затримання повітря в голосових зв’язках й може кардинально змінювати значення слова.

Є ще важливий знак "kahakō" чи маркон. Це риска над голосною, яка вказує на подовжений звук. Завдяки поєднанню окін та кахако гавайська мова здатна передавати велику кількість значень попри мінімальний набір літер.

Слово "aʻa" означає "корінь", "ʻaʻa" – наважуватися, "ʻaʻā" вже означає паління. Лише кілька штрихів – і сенс повністю змінюється.



Гавайська мова має найменше літер / Фото Pexels

Слово "алоха" багатьом відоме. Туристи знають, що воно означає "привіт", а от лінгвісти зазначають, що це поняття має багато значень: любов, доброту, гармонію та глибокий зв’язок між людьми й світом. Гавайська мова – це ціла філософія, яку складно осягнути.

Звідки взялась гавайська мова?

ʻŌlelo Hawaiʻi має статус офіційної мови штату Гаваї поряд з англійською. Втім, вона тривалий час вважалася однією з найбільш зникаючих мов у світі.

Гавайською колись говорили на всіх населених островах архіпелагу, а діалектичні відмінності були мінімальними. Мова належить до австронезійської мовної родини. Перші поселенці Гаваїв були полінезійськими мореплавцями, які прибули з Маркізьких островів тисячу років тому.

Багато століть гавайська існувала лише в усній формі. Передавали її через пісні, легенди й оповіді. На початку XIX століття мову почали записувати, але стандартних літер було замало, тому з’явилися додаткові знаки.

З посиленням американської та європейської колонізації, гавайська почала витіснятися. У 1893 році монархію повалили, а влада запровадила жорсткі обмеження. Використання рідної мови забороняли в школах та державних установах. До 1980-х років за даними ЮНЕСКО, гавайською володіли приблизно 50 дітей.

Проте мова не зникла й зараз переживає справжнє відродження. Гавайці знову почали вивчати мову предків завдяки освітнім програмам, університетам, телебаченню та радіо. Тепер гавайська вже не є символом минулого, а частіше звучить у повсякденному житті.

Яка сучасна мова вважається наймолодшою?

Наймолодша мова з офіційним статусом була сформована у Південній Африці та визнана урядом у 1925 році, йдеться на IFL-Science. Однак, мова, що виникла в Австралії за останні 40 – 50 років, є наймолодшою живою мовою без офіційного статусу.

Додамо, що найбільш спорідненою з українською мовою є білоруська. Цікаво, що російська мова лише на п'ятому місці за наближеністю.

