Невдалий день в історії людства: реальні катастрофи і дивні випадки, що сталися у п'ятницю 13
- П'ятниця 13 асоціюється з низкою історичних та сучасних моторошних подій, таких як спалення тамплієрів у 1307 році та аварія літака в Андах у 1972 році.
- У 2026 році п'ятниця 13 припала на лютий та березень, що є рідкісним явищем, яке повторюється лише у 2037 році.
П'ятниця 13 традиційно вважається днем невдач і моторошних випадків. Історія знає чимало реальних подій, що відбулися саме в цей день: від катастроф до неймовірних збігів, які досі викликають подив і тривогу.
П'ятниця 13 традиційно вважається нещасливим днем. Дехто уникає ходити під сходами чи зустрічати чорних котів, а сама дата стала основою для культової франшизи фільмів жахів. Проте історія знає чимало справжніх, дивних і навіть моторошних подій, що відбулися саме в п'ятницю 13. У цій статті, з посиланням на Reader's Digest, ми розповімо вам про такі історії.
Які моторошні події відбувалися саме у п'ятницю 13?
- Спалення тамплієрів, 1307 рік – у Франції катували тисячі лицарів тамплієрів, що стало початком легенд про "нещасливий день".
- Смертельний трюк на водоспаді Генезе, 1829 рік – Сем Патч стрибнув у річку з вершини водоспаду і загинув.
Смертельний трюк на водоспаді Генезе, 1829 рік / фото John Kucko Digital
- Аварія літака в Андах, 1972 рік – загинули 12 людей, решта вижили завдяки канібалізму.
- Блискавка в Саффолку, Англія, 2010 рік – 13-річного хлопчика вдарила блискавка о 13:13, проте він вижив.
- Снігова буря в Буффало, Нью-Йорк, 2006 рік – близько півмільйона людей залишились без електрики після аномального снігопаду.
- Обвал фондового ринку, 1989 рік – падіння на 6,91% стало другим найгіршим днем для інвесторів.
- Невдачі Боба Ренфрі, 1979 рік – серія травм та курйозних подій змусила його боятися п'ятниці 13-го.
- Затоплення в Канзасі, 1951 рік – сильні дощі призвели до руйнівного повені міст Топіка, Лоуренс і Манхеттен.
Затоплення в Канзасі, 1951 рік / фото Weather.gov
- Круїзне судно Costa Concordia, 2012 рік – частково сіло на мілину біля Італії, загинуло 32 людини.
- Проходження астероїда Апофіс, 2029 рік (прогноз) – очікується, що астероїд пролетить на відстані понад 18 000 кілометрів від Землі, ближче за супутники. Звичайно, що це лише теорія.
Чому у 2026 році п'ятниця 13 стала особливою?
Цього року п'ятниця 13 з'явилася у березні та лютому, а останнього разу такий збіг відбувався аж у 2015‑му: також у лютому та березні. Як розповідає uliana_wonderspirit_writer у своєму пості на платформі тредс, це досить рідкісне явище: у невисокосному році, коли 1 лютого та 1 березня випадають на неділю, обидва 13‑ті потрапляють на п'ятницю. Наступного разу така "подвійна" П'ятниця 13 трапиться лише у 2037 році.
