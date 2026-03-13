Пятница 13 традиционно считается несчастливым днем. Некоторые избегают ходить под лестницей или встречать черных котов, а сама дата стала основой для культовой франшизы фильмов ужасов. Однако история знает немало настоящих, странных и даже жутких событий, произошедших именно в пятницу 13. В этой статье, со ссылкой на Reader's Digest, мы расскажем вам о таких историях.

Какие жуткие события происходили именно в пятницу 13?

Сожжение тамплиеров, 1307 год – во Франции пытали тысячи рыцарей тамплиеров, что стало началом легенд о "несчастливом дне".

Смертельный трюк на водопаде Генезе, 1829 год – Сэм Патч прыгнул в реку с вершины водопада и погиб.



Смертельный трюк на водопаде Генезе, 1829 год / фото John Kucko Digital

Крушение самолета в Андах, 1972 год – погибли 12 человек, остальные выжили благодаря каннибализму.

Крушение самолета в Андах, 1972 год / фото NBC News

Молния в Саффолке, Англия, 2010 год – 13-летнего мальчика ударила молния в 13:13, однако он выжил.

Снежная буря в Буффало, Нью-Йорк, 2006 год – около полумиллиона человек остались без электричества после аномального снегопада.

Обвал фондового рынка, 1989 год – падение на 6,91% стало вторым худшим днем для инвесторов.

Неудачи Боба Ренфри, 1979 год – серия травм и курьезных событий заставила его бояться пятницы 13-го.

Затопление в Канзасе, 1951 год – сильные дожди привели к разрушительному наводнению городов Топика, Лоуренс и Манхэттен.



Затопление в Канзасе, 1951 год / фото Weather.gov

Круизное судно Costa Concordia, 2012 год – частично село на мель возле Италии, погибло 32 человека.

Прохождение астероида Апофис, 2029 год (прогноз) – ожидается, что астероид пролетит на расстоянии более 18 000 километров от Земли, ближе спутников. Конечно, что это только теория.

Почему в 2026 году пятница 13 стала особенной?

В этом году пятница 13 появилась в марте и феврале, а в последний раз такое совпадение происходило аж в 2015-м: также в феврале и марте. Как рассказывает uliana_wonderspirit_writer в своем посте на платформе тредс, это довольно редкое явление: в невисокосном году, когда 1 февраля и 1 марта выпадают на воскресенье, оба 13-е попадают на пятницу. В следующий раз такая "двойная" Пятница 13 случится только в 2037 году.

