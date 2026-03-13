П'ятниця 13 традиційно вважається нещасливим днем. Дехто уникає ходити під сходами чи зустрічати чорних котів, а сама дата стала основою для культової франшизи фільмів жахів. Проте історія знає чимало справжніх, дивних і навіть моторошних подій, що відбулися саме в п'ятницю 13. У цій статті, з посиланням на Reader's Digest, ми розповімо вам про такі історії.

Які моторошні події відбувалися саме у п'ятницю 13?

Спалення тамплієрів, 1307 рік – у Франції катували тисячі лицарів тамплієрів, що стало початком легенд про "нещасливий день".

Смертельний трюк на водоспаді Генезе, 1829 рік / фото John Kucko Digital

Аварія літака в Андах, 1972 рік – загинули 12 людей, решта вижили завдяки канібалізму.

Аварія літака в Андах, 1972 рік / фото NBC News

Блискавка в Саффолку, Англія, 2010 рік – 13-річного хлопчика вдарила блискавка о 13:13, проте він вижив.

Затоплення в Канзасі, 1951 рік / фото Weather.gov

Круїзне судно Costa Concordia, 2012 рік – частково сіло на мілину біля Італії, загинуло 32 людини.

Чому у 2026 році п'ятниця 13 стала особливою?

Цього року п'ятниця 13 з'явилася у березні та лютому, а останнього разу такий збіг відбувався аж у 2015‑му: також у лютому та березні. Як розповідає uliana_wonderspirit_writer у своєму пості на платформі тредс, це досить рідкісне явище: у невисокосному році, коли 1 лютого та 1 березня випадають на неділю, обидва 13‑ті потрапляють на п'ятницю. Наступного разу така "подвійна" П'ятниця 13 трапиться лише у 2037 році.

Що ще цікавого прочитати про п'ятницю 13?