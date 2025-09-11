Сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere della Sera.

Какой певец должен был исполнять песню L'italiano?

Итальянский певец Адриано Челентано признался, что когда-то отказался исполнить песню L'italiano, которая впоследствии стала главным хитом Тото Кутуньо.

Челентано вспомнил, что во время совместной поездки в автомобиле Кутуньо убеждал его исполнить композицию.

Меня сдерживала самая важная фраза: "Я настоящий итальянец". Фраза незаменимая, поскольку именно на ней основан весь фундамент этой большой работы. И услышав, как я произношу: "Я настоящий итальянец", мне показалось, что я хочу подняться,

– рассказал артист.

По его словам, Кутуньо "не мог поверить своим ушам" и пытался его убедить, подчеркивая, что создавая музыку, он думал именно о Челентано, потому что он действительно настоящий итальянец. Однако певец ответил, что не чувствует себя тем, кто мог бы произнести эту фразу.

В итоге именно Кутуньо стал не только автором, но и исполнителем композиции. Текст для нее написал Кристиано Минеллоно.

"Хотя ты спел ее так, как спел бы и я, сегодня, если бы мне пришлось петь ее снова, я бы спел ее точно так же, как пел ты! Ты был и останешься великим и незабываемым", – резюмировал Челентано.

