Речь идет об авиакатастрофе A310 возле города Сураттхани в Таиланде 11 декабря 1998 года. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Project Nightfall.

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Жуткое совпадение

Британский подданный Вишвашкумар Рамеш стал единственным пассажиром самолета Boeing 787-8, который выжил во время авиакатастрофы в Индии. Более того, он смог самостоятельно выйти с места аварии и дойти до медиков. Это при том, что самолет врезался в здание медицинского колледжа, в результате чего погибли еще и студенты.

Кто-то это называет везением, кто-то чудом, но многих заинтересовало, какое место у Рамеша было на борту. Оказалось, что он летел на месте 11А.

Кадры с места авиакатастрофы в Индии: смотрите видео

После того, как эта история получила огласку, историю авиакатастрофы в 1998 году вспомнил популярный тайский певец Руангсак Лойчсюк. Правда, в авиакатастрофе в Таиланде выжили 45 человек, среди которых и сам Лойчсюк, однако в тот день он также был на месте 11А.

Выживший в авиакатастрофе в Индии. Он сел на том же сиденье, что и я. 11А. Мои соболезнования всем погибшим,

– написал певец в своих соцсетях.

Лойчсюк также вспомнил, что кошмары после авиакатастрофы преследовали его еще долгих 10 лет.