Мова йде про авіакатастрофу A310 біля міста Сураттхані в Таїланді 11 грудня 1998 року. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Project Nightfall.

Цікаво Його знищив власний екіпаж: чому найбільший танк в історії став ганебним провалом Третього Рейху

Моторошний збіг

Британський підданий Вішвашкумар Рамеш став єдиним пасажиром літака Boeing 787-8, який вижив під час авіакатастрофи в Індії. Ба більше, він зміг самостійно вийти з місця аварії та дійти до медиків. Це при тому, що літак врізався в будівлю медичного коледжу, внаслідок чого загинули ще й студенти.

Хтось це називає везінням, хтось дивом, але багатьох зацікавило, яке місце у Рамеша було на борту. Виявилося, що він летів на місці 11А.

Кадри з місця авіакатастрофи в Індії: дивіться відео

Після того, як ця історія набула розголосу, історію авіакатастрофи у 1998 році пригадав популярний тайський співак Руангсак Лойчсюк. Щоправда, в авіакатастрофі в Таїланді вижили 45 людей, серед яких і сам Лойчсюк, проте того дня він також був на місці 11А.

Вижив у авіакатастрофі в Індії. Він сів на тому ж сидінні, що і я. 11А. Мої співчуття всім загиблим,

– написав співак у своїх соцмережах.

Лойчсюк також пригадав, що кошмари після авіакатастрофи переслідували його ще довгих 10 років.