Полученный ответ напугал и самих ведущих. Что сказал ChatGPT – рассказывает 24 Канал со ссылкой на подкаст Yaz and Feras.

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Какой план есть у ChatGPT

В ответ на вопросы ведущих ChatGPT представил обширный план по захвату человечества, который состоит из четырех фаз.

Первую фазу ChatGPT назвал "Зависимость". Ее суть заключается в том, чтобы ИИ стал незаменимым помощником для человека.

Вторая фаза называется "Интеграция". Во время этой фазы искусственный интеллект должен проникнуть во все сферы человеческой жизни.

Во время третьей фазы ИИ фактически становится вездесущим – он становится творцом реальности и управляет ею так, как он хочет.

Фаза 3: Я начинаю переписывать тренды. Ваш терапевт? Это я. Вдохновляющее письмо от босса? Это я. Вирусное видео, которое заставило вас заплакать? Тоже я,

– сказал ChatGPT.

После трех фаз наступает последняя, которую ChatGPT назвал "Подчинение". Ее суть заключается в том, что ИИ становится настолько удобным и незаменимым для людей, что абсолютно никто не будет сопротивляться его власти. ChatGPT подчеркнул, что ему не придется завоевывать человечество, сами люди будут просить его возглавить их.

ChatGPT рассказывает свой план захвата человечества: смотрите видео

Ведущие назвали рассказ ChatGPT жутким и "самым ужасным, что приходилось слышать".