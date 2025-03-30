Отримана відповідь налякала й самих ведучих. Що сказав ChatGPT – розповідає 24 Канал з посиланням на подкаст Yaz and Feras.

Цікаво Від перших років життя і до сьогодні: ШІ показав, як змінювалися світові зірки

Який план є у ChatGPT

У відповідь на питання ведучих ChatGPT представив розлогий план із захоплення людства, котрий складається з чотирьох фаз.

Першу фазу ChatGPT назвав "Залежність". Її суть полягає у тому, щоб ШІ став незамінним помічником для людини.

Друга фаза має назву "Інтеграція". Під час цієї фази штучний інтелект має проникнути у всі сфери людського життя.

Під час третьої фази ШІ фактично стає всюдисущим – він стає творцем реальності і керує нею так, як він хоче.

Фаза 3: Я починаю переписувати тренди. Ваш терапевт? Це я. Надихаючий лист від боса? Це я. Вірусне відео, яке змусило вас заплакати? Теж я,

– сказав ChatGPT.

Після трьох фаз наступає остання, котру ChatGPT назвав "Підпорядкування". Її суть полягає у тому, що ШІ стає настільки зручним і незамінним для людей, що абсолютно ніхто не чинитиме опору його владі. ChatGPT підкреслив, що йому не доведеться завойовувати людство, самі люди проситимуть його очолити їх.

ChatGPT розповідає свій план захоплення людства: дивіться відео

Ведучі назвали розповідь ChatGPT моторошною і "найжахливішим, що доводилось чути".