О том, что действительно удалось осознать только с возрастом, поинтересовалась у Threads блогерка polinamaiko_. В ответ пользователи поделились десятками историй.

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Какие вещи становятся понятны только с возрастом?

В комментариях к сообщению украинцы поделились десятками историй о том, что смогли понять только повзрослев. Чаще всего люди вспоминали родительское волнение за детей, усталость после работы, любовь к тишине и желание побыть в одиночестве.

Многие признались, что только с возрастом осознали, почему мамы постоянно думали об уборке, ужин или звонили по несколько раз в день.

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Пользователи рассказали, что поняли только повзрослев / Фото Unsplash

Многие пользователи также написали, что начали лучше понимать своих родителей после рождения собственных детей. Некоторые даже рассказали, что возвращались к матери с извинениями и благодарностью за все, что ей пришлось пережить во время воспитания.

Отдельной темой стали воспоминания о бабушках и дедушках. Пользователи отмечали, что только после потери родных осознали, сколько заботы те вкладывали в семью, а также насколько ценными были их рассказы и советы.

В то же время не все ответы были теплыми. Часть людей написала, что с годами поняла не родителей, а наоборот – увидела их ошибки, инфантильность или травматическое поведение. Некоторые пользователи признались, что взросление принесло больше вопросов, чем ответов.

Что люди осознали только с возрастом / Скриншоты

Среди шутливых откровений пользователи вспоминали любовь к удобной обуви, необходимость носить шапку зимой, радость от подаренной бытовой техники и желание просто посидеть вечером на кухне с чашкой чая.

В конце концов, немало пользователей пришли к выводу, что взросление не всегда дает ответы на все вопросы, но помогает лучше понять родителей, которые когда-то говорили: "Вырастешь – поймешь".