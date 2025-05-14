Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Что ест на завтрак Бекхэм

Бывший футболист поделился рецептом своего завтрака, который состоит всего из двух ингредиентов. Блюдо не только полезное, но и помогает снижать уровень холестерина и его можно легко приготовить дома.

Бекхэм рассказал, что начинает свое утро вместе с 13-летней дочерью Харпер.

Я завтракаю с дочкой каждое утро, прежде чем отвести ее в школу. Она ест бублик со сливочным сыром и огурцом, а я овсянку с ягодами,

– поделился Бекхэм.

Овес считается суперфудом благодаря высокому содержанию клетчатки. Он способствует снижению уровня холестерина, улучшает здоровье сердца и помогает контролировать вес. Также продукт содержит бета-глюкан – растворимую клетчатку, которая эффективно снижает уровень глюкозы и холестерина в крови.

Дэвид Бекхэм / Фото из Instagram

Эти свойства позволяют уменьшить риск развития сердечных заболеваний и диабета. Добавить овес в рацион можно по-разному, однако любимый вариант Бекхэма – обычная овсянка, сваренная на воде или молоке.

Чтобы приготовить овсянку, вам понадобится:

1/2 стакана овсяных хлопьев;

1 стакан (250 миллилитров) воды или молока;

щепотка соли.

Смешайте все ингредиенты в кастрюле, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите, время от времени помешивая, до готовности.

К слову, одним из источников энергии для Криштиану Роналду является его любимое блюдо – бакаляу-а-браш. Его с самого детства будущей звезде футбола готовила мама.