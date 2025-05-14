Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Що їсть на сніданок Бекхем

Колишній футболіст поділився рецептом свого сніданку, який складається всього з двох інгредієнтів. Страва не лише корисна, а й допомагає знижувати рівень холестерину і її можна легко приготувати вдома.

Бекхем розповів, що починає свій ранок разом із 13-річною донькою Гарпер.

Я снідаю з донькою щоранку, перш ніж відвести її до школи. Вона їсть бублик з вершковим сиром та огірком, а я вівсянку з ягодами,

– поділився Бекхем.

Овес вважається суперфудом завдяки високому вмісту клітковини. Він сприяє зниженню рівня холестерину, покращує здоров'я серця й допомагає контролювати вагу. Також продукт містить бета-глюкан – розчинну клітковину, яка ефективно знижує рівень глюкози та холестерину в крові.

Девід Бекхем / Фото з Instagram

Ці властивості дозволяють зменшити ризик розвитку серцевих захворювань і діабету. Додати овес до раціону можна по-різному, однак улюблений варіант Бекхема – звичайна вівсянка, зварена на воді або молоці.

Щоб приготувати вівсянку, вам знадобиться:

1/2 склянки вівсяних пластівців;

1 склянка (250 мілілітрів) води або молока;

дрібка солі.

Змішайте всі інгредієнти в каструлі, доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть, час від часу помішуючи, до готовності.

До слова, одним із джерел енергії для Кріштіану Роналду є його улюблена страва – бакаляу-а-браш. Її з самого дитинства майбутній зірці футболу готувала мама.