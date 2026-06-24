Был ли Рамсес II на самом деле бессмертным и почему в Древнем Египте люди не доживали до 90 лет, рассказывают в Live Science.

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Возраст в 90 лет был впечатляющим для Древнего Египта

Фараон Рамсес II является одним из самых известных правителей Египта. Его правление длилось почти две трети века – с 1279 по 1213 год до нашей эры.

Он стал фараоном после смерти своего отца Сети I, а своё правление начал с войны против хеттов – народа, проживавшего в Анатолии (ныне современная Турция). Он также провел великую битву под названием "Битва при Кадеше" на территории современной Сирии. Из этого можно понять, что Рамсес был довольно воинственным правителем.



Одна из статуй Рамсеса II, расположенная в Луксорском храме в Египте / Фото Respiro/Shutterstock

Еще один интересный факт из жизни правителя: у него было немало жён и наложниц, а число его детей достигало около 100, говорит Тоби Уилкинсон, египтолог из Кембриджского университета, в своей книге "Рамзес Великий: египетский царь царей".

После смерти фараона его похоронили в гробнице в так называемой Долине царей. Однако со временем гробницу разграбили. Его мумию вместе с другими царскими мумиями удалось перенести в тайник в Дейр-эль-Бахре. На сегодняшний день тело Рамсеса находится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.

Несмотря на то, что, скорее всего, смерть Рамзеса была естественной, исследования Сахары Салема, профессора радиологии Каирского университета, тщательно изучавшей мумию, свидетельствуют о том, что правитель на самом деле страдал от артрита и даже ходил со сгорбленной спиной в течение нескольких лет.

Также он страдал от тяжелых стоматологических заболеваний, которые могли вызвать хроническую боль или инфекцию. В то же время окончательная причина смерти от болезни так и не была установлена.