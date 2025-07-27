Этот вопрос исследовали и объяснили, сколько можно спать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Сколько часов можно спать?

Ведущая организация Австралии, которая изучает сон и дает рекомендации по нему советует взрослым спать 7 – 9 часов в сутки.

Недостаток сна может провоцировать определенные заболевания. также это снижает концентрацию и существенно влияет на качество жизни. Недосып может быть очень вредным.

Спать много также неполезно для организма. Это связано с исследованиями о том, что те, кто спит более 9 часов в сутки имеют более высокий риск смерти и заболеваний. Ученые исследовали сон разных людей более года, чтобы получить результаты.

Слишком длительный сон может быть связан с нарушением обмена веществ, депрессией и другими болезнями. Однако стоит помнить, что потребность во сне может меняться с возрастом, поэтому идеальной формулы не существует.

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К слову, потребность в воде также варьируется в зависимости от возраста, пола, активности и климата, с рекомендованными 15,5 стаканами для мужчин и 11,5 для женщин. Чрезмерное потребление воды может быть опасным, особенно для людей с заболеваниями почек.