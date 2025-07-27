Це питання дослідили та пояснили, скільки можна спати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Independent.

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Скільки годин можна спати?

Провідна організація Австралії, яка вивчає сон та дає рекомендації щодо нього радить дорослим спати 7 – 9 годин на добу.

Нестача сну може провокувати певні захворювання. також це знижує концентрацію та суттєво впливає на якість життя. Недосип може бути дуже шкідливим.

Спати забагато також некорисно для організму. Це пов'язано із дослідженнями щодо того, що ті, хто спа понад 9 годин на добу мають вищий ризик смерті та захворювань. Вчені досліджували сон різних людей понад рік, щоб отримати результати.

Занадто тривалий сон може бути пов'язаний із порушенням обміну речовин, депресією та іншими хворобами. Однак варто пам'ятати, що потреба у сні може змінюватися з віком, тому ідеальної формули не існує.

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До слова, потреба у воді також варіюється залежно від віку, статі, активності та клімату, з рекомендованими 15,5 склянками для чоловіків та 11,5 для жінок. Надмірне споживання води може бути небезпечним, особливо для людей із захворюваннями нирок.