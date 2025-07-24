Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кинобаза".

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Какой фильм был самым популярным в 1999 году?

В 1999 году самым прибыльным фильмом стал "Звездные войны: Эпизод I – Скрытая угроза". Лента собрала в прокате впечатляющие 1,05 миллиарда долларов.

Заметим, что этот фильм стал возвращением легендарной франшизы Джорджа Лукаса на большие экраны после 16-летнего перерыва.

"Звездные войны: Эпизод I – Скрытая угроза": смотрите трейлер

На второй строчке расположился мистический фильм "Шестое чувство" от М. Найта Шьямалана. Его мировые кассовые сборы составили более 672 миллионов долларов.

Третье место досталось продолжению анимационного хита от студии Pixar – "История игрушек 2". В мировом прокате он заработал более 485 миллионов долларов.

Интересно что культовый и во многом революционный фильм "Матрица" собрал лишь 465 миллионов долларов в прокате и занял четвертую позицию по прибыли в 1999 году.

К слову, годом ранее самым популярным фильмом стал "Армагеддон" от Майкла Бэя. Он собрал более 553 миллионов долларов в прокате.