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Який фільм був найпопулярнішим у 1999 році?

У 1999 році найприбутковішим фільмом став "Зоряні війни: Епізод I – Прихована загроза". Стрічка зібрала в прокаті вражаючі 1,05 мільярда доларів.

Зауважимо, що цей фільм став поверненням легендарної франшизи Джорджа Лукаса на великі екрани після 16-річної перерви.

"Зоряні війни: Епізод I – Прихована загроза": дивіться трейлер

На другій сходинці розташувався містичний фільм "Шосте чуття" від М. Найта Шьямалана. Його світові касові збори склали понад 672 мільйони доларів.

Третє місце дісталося продовженню анімаційного хіта від студії Pixar – "Історія іграшок 2". У світовому прокаті він заробив понад 485 мільйонів доларів.

Цікаво що культовий та багато у чому революційний фільм "Матриця" зібрав лише 465 мільйонів доларів у прокаті і посів четверту позицію за прибутками у 1999 році.

До слова, роком раніше найпопулярнішим фільмом став "Армагедон" від Майкла Бея. Він зібрав понад 553 мільйони доларів у прокаті.