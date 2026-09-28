Речь идет о Михале Корибуте Вишневецком – сыне русского князя Яремы Вишневецкого. В 1669 году его избрали королем Польши, однако его правление продлилось всего четыре года, сообщает проект "Этот день в истории".

Как Михал Вишневецкий стал королем

В 1668 году польский король Ян II Казимир Ваза отрекся от престола. После этого в Речи Посполитой начали избирать нового монарха. Среди кандидатов был французский кронпринц Людовик II Бурбон-Конде, однако сторонники избрания "поляка-Пяста" выступили против кандидатуры иностранца.

Обратите внимание! Пясты – первая историческая династия правителей Польши, представителей которой традиционно считали "своими" польскими монархами. В то же время Михал Корибут Вишневецкий не происходил из династии Пястов. Его избрали в качестве местного кандидата, несмотря на его княжеское происхождение.

Важную роль в поддержке Михала Корыбута Вишневецкого сыграл епископ Хелмно и подканцлер короны Анджей Ольшовский. Михал был сыном князя Яремы Вишневецкого, который имел значительное влияние на государственные и военные дела Речи Посполитой.

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Коронация Михала Вишневецкого / Гравюра XVII века

После смерти отца в 1651 году Михал воспитывался сначала братом короля Яна II Казимира Каролем Фердинандом Вазой, а впоследствии – сандомирским воеводой Яном Замойским.

Четыре года он учился в Пражском университете, а после возвращения в 1660 году дослужился до звания полковника и принимал участие в польско-российской войне 1654–1667 годов.

19 июня 1669 года большинство депутатов коронационного сейма проголосовало за Михала Вишневецкого. 6 июля он принес присягу на "Pacta conventa" – договор между королем и "польским народом", а 29 сентября был коронован в Кракове.

Почему запомнилось его правление

Правление Михала Вишневецкого пришлось на период острого политического противостояния внутри Речи Посполитой. Сторонники профранцузской партии не смирились с результатами выборов и продолжили борьбу через сеймики.

В 1670 году политическое противостояние привело к созыву общего сейма, однако из-за конфликтов на нем не удалось утвердить даже оборонный бюджет. Тем временем Речи Посполитой угрожала новая война с Османской империей.

В 1672 году началась война, в ходе которой Речь Посполитая потеряла Каменец-Подольский. В октябре того же года осажденный Львов выплатил большой выкуп турецким и казацким войскам. 28 октября Речь Посполитая была вынуждена заключить в Бучаче мирный договор.

Михал Вишневецкий / Портрет короля

По его условиям Речь Посполитая теряла Подольское воеводство, признавала власть Петра Дорошенко на Брацлавщине и в Южной Киевщине и соглашалась ежегодно выплачивать Османской империи 22 тысячи золотых дукатов дани.

В марте 1673 года политическим группам удалось договориться перед новой кампанией против Османской империи. Под Золочевом 8 октября была сформирована 40-тысячная армия, командование которой из-за слабого здоровья Михал Вишневецкий передал большому гетману короны Яну Собескому.

Сам король отправился во Львов, где 10 ноября 1673 года скончался. Ему было 33 года.

Какое происхождение имел Михал Вишневецкий

Михал Корибут Вишневецкий родился 31 июля 1640 года в Белом Камне недалеко от Золочева на территории современной Львовской области.

Вишневецкие принадлежали к русскому княжескому роду, ветви князей Збаражских. Долгое время их считали потомками великого князя литовского Гедимина через князей Несвицких.

Однако генетическое исследование 2013 года подтвердило родственную связь Вишневецких с Рюриковичами. Михал Корибут Вишневецкий стал последним монархом этой династии.