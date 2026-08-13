Но это не просто эффектный архитектурный эксперимент. Ее создавали с вполне конкретной целью, а внутри задумывали пространство, которое для своего времени было почти фантастическим, сообщает 24 Канал.

Ее задумывали для весьма необычной цели

"Летающая тарелка" расположена на улице Антоновича недалеко от станции метро "Лыбедская". Здание было построено в 1971 году по проекту архитекторов Флориана Юрьева и Льва Новикова.

В то время Киев активно застраивался типовыми советскими зданиями, поэтому футуристическая форма здания сразу выделялась на их фоне.

Опоры конструкции скрыли, благодаря чему создается впечатление, будто огромный диск буквально завис в воздухе. И изначально это должна была быть не "тарелка".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Флориан Юрьев был не только архитектором, но и композитором, а также изобретателем. Он задумывал эту часть комплекса как светомузыкальный театр. Идея заключалась в том, чтобы объединить музыку, свет и архитектуру. Однако реализовать замысел в первоначальном виде не удалось.

Из-за ограничений того времени светомузыкальный театр так и не заработал, а помещение использовали как кинозал. Именно форма сооружения была важна для замысла Юрьева. Необычная конструкция зала должна была обеспечивать особую акустику.

Как выглядит "тарелка" в Киеве: смотреть видео

Главная особенность "тарелки"

Одна из самых интересных особенностей сооружения – его акустика. Конференц-зал благодаря конструкции потолка позволял слышать весь диапазон частот человеческого голоса и музыкальных инструментов без электронных средств усиления. То есть футуристический вид был не просто ради эффекта. Форма здания была напрямую связана с тем, как внутри распространяется звук.

Сам Юрьев мечтал о пространстве, где архитектура и музыка будут работать вместе. Поэтому "тарелка" фактически была частью его гораздо более масштабного замысла – создать новый тип культурного пространства.

А что означает сама форма?

На самом деле "летающая тарелка" не несла в себе какого-то секретного послания об инопланетянах или космосе. Ее футуристическая форма была прежде всего архитектурным и функциональным решением. Здание должно было выглядеть легким, хотя внутри находится большой зал.

А весь комплекс УкрИНТЕИ должен был символизировать научно-технический прогресс. В него входили высотный корпус института, "тарелка" с кинолекционным залом и библиотечный корпус. Поэтому для советского Киева это была своеобразная демонстрация того, какой может быть архитектура будущего.

Что с зданием сейчас?

У "тарелки" была непростая история уже в современном Киеве. В 2017 году часть корпусов института передали в аренду застройщику, который планировал создать рядом большой торгово-развлекательный комплекс. Впоследствии возникла идея фактически интегрировать "тарелку" в новую застройку. Это вызвало возмущение активистов и сторонников сохранения киевского модернизма.

В 2020 году здание официально внесли в реестр памятников архитектуры и монументального искусства местного значения. А в 2024 году Министерство развития общин сообщило, что сооружение должны сохранить без изменения главного фасада и его основной композиции. Основным объектом охраны назвали, в частности, линзообразный объем и кинолекционный зал.