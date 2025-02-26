43-летняя Меган, которая демонстрирует свои кулинарные навыки в новом шоу Netflix "С любовью, Меган", редко демонстрирует свои вокальные способности, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Меган Маркл составила список любимых треков

В свое время Меган Маркл вела блог под названием The Tig. Среди многих тем, о которых она писала, была музыка, и она составила список треков, которые любила в то время.

Включайте эти треки, когда собираетесь утром, когда вам нужно взбодриться посреди дня или во время следующего вечернего празднования. Потому что когда воздух наполнен позитивными вибрациями, никакой зимний холод не сможет перекрыть тепло счастливых сердец,

– писала она в блоге.

Вот треки из плейлиста, которые герцогиня называет "свежей порцией безудержной радости".

Maggie Rogers – Dog Years

Эта песня от американской певицы и автора-исполнителя Мэгги Роджерс, которую открыл Фаррелл Уильямс. Dog Years имеет приподнятое настроение 80-х, а сопроводительное музыкальное видео также является развлекательным.

Crystal Fighters – LA Calling

Англо-испанская электронная группа, сформирована в Лондоне, приносит большую дозу радости с этим треком.



Меган Маркл / Фото Getty Images

Mr Little Jeans – Don't Run

Продолжая свой эклектичный музыкальный вкус, Меган выбрала Мистера Литтл Джинса, норвежского певца, чье настоящее имя Моника Линн Биркенес. Песня Don't Run является жизнерадостной и была использована в трейлере сериала Marvel под названием "Беглянки".

Flight Facilities, Reggie Watts – Sunshine

Sunshine – идеальный летний трек. Вы можете просто представить себе Меган и Гарри, которые мчатся по автостраде к пляжу с опущенной крышей. Это очень недооцененный трек.



Меган Маркл / Фото из инстаграма герцогини

Janelle Monáe – Dance Apocalyptic

Janelle Monáe сочетает различные звуки хип-хопа, ду-вопа, рока, мотаун, нью-вейва и дэнс-попа в этом абсолютном бэнгере. Электрогитара в сочетании с синтезаторами придают этой песне мощный импульс.

Dragonette – Let it Go

Меган завершает свой плейлист электропопом и нью-вейвом канадской группы Dragonette. Очень оптимистичный трек стал хитом в Канаде, но не нашел такого же успеха в других странах мира. Однако эта жемчужина, несомненно, зарядит вас энергией и заставит танцевать так же, как и герцогиню.