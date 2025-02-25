Секреты поддержания молодости и красоты Кэмпбелл раскрыл ее шеф-повар Шон Джон, который работает с моделью более десяти лет. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ELLE.
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Что ест Кэмпбелл
Джон является владельцем двух ресторанов в Нью-Йорке – Tings и Le Song – и уже более десяти лет сотрудничает с Наоми Кэмпбелл. Он поделился, что модель отказалась от молочных продуктов, продуктов с глютеном и мяса.
У нее дома есть свои продукты и блюда, но раз в день я готовлю для нее сытный ланч, очень полезный для здоровья. Наоми – вегетарианка. Она очень любит специи и травы. У блюда должен быть вкус, поэтому я не просто солю и перчу его, а делаю его ароматным и душистым с помощью различных специй,
– рассказал шеф-повар.
Наоми Кэмпбелл / Фото из Instagram
Он также добавил, что модель никогда не заказывает блюда из его ресторанов.
"Наоми в основном говорит: "Приготовь что-нибудь, но только не то, что есть в меню". Так что это всегда творческий процесс", – отметил Джон.
Кроме того, Джон готовит еду для Наоми во время перелетов, поскольку она отказывается от блюд, которые предлагают на борту самолета.