Секреты поддержания молодости и красоты Кэмпбелл раскрыл ее шеф-повар Шон Джон, который работает с моделью более десяти лет. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Что ест Кэмпбелл

Джон является владельцем двух ресторанов в Нью-Йорке – Tings и Le Song – и уже более десяти лет сотрудничает с Наоми Кэмпбелл. Он поделился, что модель отказалась от молочных продуктов, продуктов с глютеном и мяса.

У нее дома есть свои продукты и блюда, но раз в день я готовлю для нее сытный ланч, очень полезный для здоровья. Наоми – вегетарианка. Она очень любит специи и травы. У блюда должен быть вкус, поэтому я не просто солю и перчу его, а делаю его ароматным и душистым с помощью различных специй,

– рассказал шеф-повар.

Наоми Кэмпбелл / Фото из Instagram

Он также добавил, что модель никогда не заказывает блюда из его ресторанов.

"Наоми в основном говорит: "Приготовь что-нибудь, но только не то, что есть в меню". Так что это всегда творческий процесс", – отметил Джон.

Кроме того, Джон готовит еду для Наоми во время перелетов, поскольку она отказывается от блюд, которые предлагают на борту самолета.