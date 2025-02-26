43-річна Меган, яка демонструє свої кулінарні навички в новому шоу Netflix "З любов'ю, Меган", рідко демонструє свої вокальні здібності, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Меган Маркл склала список улюблених треків

Свого часу Меган Маркл вела блог під назвою The Tig. Серед багатьох тем, про які вона писала, була музика, і вона склала список треків, які любила в той час.

Вмикайте ці треки, коли збираєтеся вранці, коли вам потрібно підбадьоритися посеред дня або під час наступного вечірнього святкування. Тому що коли повітря наповнене позитивними вібраціями, ніякий зимовий холод не зможе перекрити тепло щасливих сердець,

– писала вона в блозі.

Ось треки з плейлиста, які герцогиня називає "свіжою порцією нестримної радості".

Maggie Rogers – Dog Years

Ця пісня від американської співачки і автора-виконавця Меггі Роджерс, яку відкрив Фаррелл Вільямс. Dog Years має піднесений настрій 80-х, а супровідне музичне відео також є розважальним.

Crystal Fighters – LA Calling

Англо-іспанський електронний гурт, сформований у Лондоні, приносить велику дозу радості з цим треком.



Меган Маркл / Фото Getty Images

Mr Little Jeans – Don't Run

Продовжуючи свій еклектичний музичний смак, Меган обрала Містера Літтл Джинса, норвезького співака, чиє справжнє ім'я Моніка Лінн Біркенес. Пісня Don't Run є життєрадісною і була використана в трейлері серіалу Marvel під назвою "Втікачки".

Flight Facilities, Reggie Watts – Sunshine

Sunshine – ідеальний літній трек. Ви можете просто уявити собі Меган і Гаррі, які мчать по автостраді до пляжу з опущеним дахом. Це дуже недооцінений трек.



Меган Маркл / Фото з інстаграму герцогині

Janelle Monáe – Dance Apocalyptic

Janelle Monáe поєднує різні звуки хіп-хопу, ду-вопу, року, мотаун, нью-вейву та денс-попу в цьому абсолютному бенгері. Електрогітара в поєднанні з синтезаторами надають цій пісні потужного імпульсу.

Dragonette – Let it Go

Меган завершує свій плейлист електропопом і нью-вейвом канадського гурту Dragonette. Надзвичайно оптимістичний трек став хітом у Канаді, але не знайшов такого ж успіху в інших країнах світу. Проте ця перлина, безсумнівно, зарядить вас енергією і змусить танцювати так само, як і герцогиню.