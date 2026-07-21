В новом проекте "Не из книг" 24 Канал совместно с сотрудниками музеев и биографами будет делиться с вами малоизвестными фактами об украинских писателях и художниках. На этот раз вместе с командой Музея Михаила Коцюбинского в Виннице мы расскажем вам о бытовых деталях из его жизни, которые позволяют лучше понять нашего героя, почувствовать его атмосферу и еще больше влюбиться в его творчество.

Михаил Коцюбинский сажал дома семена редких цветов

Начнем с того, что Михаил Коцюбинский родился в Виннице на хуторе Абазовка, часть которого досталась по наследству его матери Гликерее. Там же раскинулся огромный сад, поэтому будущий писатель с самого детства рос среди природы, растений, цветов и деревьев.

Это интересно! Михаил Коцюбинский много путешествовал. И если представлялась возможность, он старался привезти домой семена редких цветов, чтобы посадить их в собственном саду.

Сотрудники музея привели в качестве примера воспоминания дочери Ирины. В них подробнее описывается работа в саду Коцюбинских:

"В саду было так хорошо. Заботливые руки папы и мамы вложили сюда много труда, чтобы сделать сад таким привлекательным. Неровная местность требовала значительных усилий. Папа суетился возле фур с хорошей плодородной землей, которые заезжали в нашу усадьбу. Родители часто советовались, какие цветы где сажать, какие сорта деревьев заказывать в садоводческой компании".

В саду Коцюбинских благодаря заботе Михаила росло немало как фруктовых, так и декоративных деревьев. Они возвышались к небу на зеленом ковре душистых трав. У тропинок пышно разрастались раскидистые кусты розового шиповника, жасмина, а также сирени. Внизу же можно было увидеть озерца барвинка и фиалок, а душистая конвалия растекалась белыми ручейками.

Из Италии Михаил Коцюбинский привез белый "куст Моисея". Он наполнял все вокруг сильным сладким ароматом. Симфонию красок и цветов создавали розовые гиацинты с нежными нарциссами и красными лучезарными тюльпанами.

В музее рассказали, что на усадьбе Коцюбинского в Виннице до сих пор растут итальянские агавы и гвоздики, а также крымский тамариск и магнолия падуболистная, которые в свое время заботливо высадил писатель.



Магнолия падуболистная растет на территории усадьбы Коцюбинского / Фото музея Коцюбинского

Коцюбинский, находясь далеко на чужбине, "… увидев под белой стеной рыбацкого дома бледно-розовые мальвы, – весь просиял улыбкой и, сняв шляпу, сказал цветам:

– Здравствуйте! Как живется на чужбине?"

К слову! Ранее мы рассказывали об увлечениях Михаила Коцюбинского и о том, как он поймал 160-килограммовую акулу.

Михаил Коцюбинский обладал хорошим вкусом

Поэтому совершенно справедливо его называют также настоящим эстетом. Собственно, утонченный вкус у Михаила Коцюбинского унаследовался от матери. Он всегда был аккуратным и опрятно одетым, а его чувство стиля было безупречным. Он всегда производил впечатление элегантного, а также утонченного мужчины.

Интересно, что даже в школе у него был "вид паныча", благодаря чему он ярко выделялся среди грубоватых мальчишек. А все потому, что при нем всегда были расческа и зеркальце.

Если говорить о манерах Михаила Коцюбинского, то он был простым и скромным, но в то же время от него исходило какое-то внутреннее благородство и привлекательность.

Во всей его фигуре было что-то своеобразное, особенное, одновременно приятное, было что-то от человека, знающего себе цену,

– именно таким запомнил писателя-импрессиониста Глеб Лазаревский после их первой встречи.

Собственно, Михаил Коцюбинский любил и красиво и стильно одеваться, и ходить по магазинам. Если говорить о его повседневных образах, то писателя можно было увидеть и в стильных костюмах, и в шляпах, и со серебряной спичечницей, украшенной ирисами. Более того, у него была даже пепельница в виде саней. А обязательный атрибут автора "Intermezzo" – цветы в бутоньерке.



В бутоньерке Коцюбинского всегда были цветы / Фото "Голос Украины"

Стоит обратить внимание на еще одну его постоянную привычку. Михаил Коцюбинский любил пешие прогулки. Так, в Виннице он часто ходил за город в лес, чтобы отдохнуть в тишине природы. Более того, он навещал тетку в соседнем селе Зарванцы пешком, преодолевая расстояние более 7 километров. И все это он делал для того, чтобы хотя бы на мгновение покинуть городскую суету.