Миллиардер Рэй Далио объясняет свой успех медитацией, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Составляющей успеха Рэя Далио стала медитация

По словам миллиардера, мы живем во время быстрых изменений, когда геополитическая напряженность растет, экономические системы меняются, а технологии развиваются быстрее, чем когда-либо прежде.

Поскольку люди пытаются справиться с тем, что он назвал "меняющимся мировым порядком", Далио говорит, что важно сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

"Я думаю, что вопрос, прежде всего, заключается в том, как мы будем обращаться друг с другом", – сказал основатель Bridgewater Associates. "Потому что технологии могут быть использованы для войн, они приведут к большому перемещению людей".

То, как люди будут вести себя друг с другом, будет "особенно важным" в следующие 5 – 10 лет, добавил Далио.

Лучший совет, который я мог бы дать любому, – это медитация, потому что она дает спокойствие и невозмутимость. Она дает ощущение духовности, что означает связь со Вселенной, связь с людьми,

– сказал он.

"Независимо от успеха, которого я достиг в жизни, он был в большей степени благодаря моей медитации, чем чему-то другому", – добавил Далио.

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