Мільярдер Рей Даліо пояснює свій успіх медитацією, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

Дивіться також 5 якостей Стіва Джобса, які допомогли йому стати успішним

Складовою успіху Рея Даліо стала медитація

За словами мільярдера, ми живемо в час швидких змін, коли геополітична напруженість зростає, економічні системи змінюються, а технології розвиваються швидше, ніж будь-коли раніше.

Оскільки люди намагаються впоратися з тим, що він назвав "мінливим світовим порядком", Даліо каже, що важливо зосередитися на тому, що дійсно має значення.

"Я думаю, що питання, перш за все, полягає в тому, як ми будемо поводитися один з одним", – сказав засновник Bridgewater Associates. "Тому що технології можуть бути використані для війн, вони призведуть до великого переміщення людей".

Те, як люди поводитимуться один з одним, буде "особливо важливим" у наступні 5 – 10 років, додав Даліо.

Найкраща порада, яку я міг би дати будь-кому, – це медитація, тому що вона дає спокій і незворушність. Вона дає відчуття духовності, що означає зв'язок із Всесвітом, зв'язок з людьми,

– сказав він.

"Незалежно від успіху, якого я досяг у житті, він був більшою мірою завдяки моїй медитації, ніж чомусь іншому", – додав Даліо.

Відомий актор Едвард Нортон вірить, що секрет успіху полягає у вірі в себе, навіть коли оточуючі сумніваються у вашому виборі.