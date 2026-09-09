Особенно мало мы знаем о самих афганских женщинах. Антология "Мое перо – это крыло птицы", вышедшая в издательстве #книголав, позволяет взглянуть на страну с другой стороны – через личные истории 18 современных писательниц.

Афганистан не начался с "Талибана"

Более 40 лет войны, смены власти и бедность существенно повлияли на жизнь афганцев. Но опыт женщин в стране очень разный и зависит от возраста, образования, места проживания, благосостояния, профессии и семейного положения.

Как объясняет правозащитница Виктория Нестеренко, даже понятие "афганская женщина" нельзя воспринимать как единую категорию.

Афганистан состоит из миллионов людей, которые живут в разных регионах, имеют разный жизненный опыт в городах и деревнях, принадлежат к разным этническим и религиозным общинам,

– говорит Нестеренко.

До 2021 года часть женщин училась, работала, строила карьеру и играла заметную роль в Общественной жизни. После возвращения "Талибана" к власти их возможности значительно сузились.

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Обложка книги / #книголав

За запретами стоят обычные люди

Ограничения в образовании и работе означают гораздо больше, чем отсутствие университета или зарплаты.

"Вместо вопроса „кем я хочу стать в будущем?“ возникают другие вопросы: „смогу ли я выйти из дома?“, „примут ли меня в больницу?“, „смогу ли я прокормить детей?“", – говорит Нестеренко.

Именно этого часто не видно в коротких новостях. Зато личные истории в антологии показывают страх, бедность, зависимость, но в то же время любовь, амбиции и желание изменить собственную жизнь.

В рассказе "Поздняя смена" ведущая кабульского телевидения едет на ночной эфир во время обстрела. Она боится не только ракет, но и того, что потеряет работу.

В "Серебряном кольце" вдова продает единственную память о муже за 60 афгани, чтобы купить детям два килограмма риса. А "Дочь номер восемь" рассказывает о беременной женщине, которая надеется родить сына, ведь в ее семье мальчика ценят больше, чем девочку.

Не только жертвы

Нестеренко подчеркивает, что образ "угнетенной мусульманки" тоже может быть стереотипным.

Такой образ делает женщину лишь объектом сочувствия и отодвигает на второй план ее опыт, веру, профессию, амбиции, мечты,

– говорит правозащитница.

Антология показывает другой Афганистан. Здесь есть женщины, которые работают, воспитывают детей, мечтают, влюбляются, теряют близких и пытаются самостоятельно определять свое будущее.

Тексты для проекта Untold поступали из 20 провинций Афганистана. Авторы писали их на телефонах, домашних компьютерах и даже в интернет-кафе, а одна писательница написала рассказ от руки, сфотографировала страницы и отправила их через мессенджер.

После прихода "Талибана" в 2021 году некоторые авторши смывали чернила со страниц своих произведений, поскольку хранить их было опасно.

Но они продолжали писать. Название антологии происходит от строки Батул Гайдари о перье, которое является крылом птицы и "рассказывает вам те мысли, которые запрещено думать".

18 голосов этой книги не могут объяснить весь Афганистан. Но они помогают увидеть за новостными заголовками людей, у которых есть свои истории, мечты и право говорить о себе.