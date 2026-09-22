Эта история имеет под собой реальную основу, ведь во время реставрационных работ в крепости действительно обнаружили могилу маленькой девочки. О самой популярной легенде, связанной с мокрым пятном, рассказали на странице в Facebook Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость".

Что скрывает мокрое пятно на стене Хотинской крепости

Самая популярная легенда гласит, что комендант крепости замуровал в стене свою дочь, потому что она не хотела выходить замуж. Девушка якобы так горько плакала, что ее слезы проступили сквозь камни и остались в виде мокрого пятна.

В 1980-х годах во время ремонтно-реставрационных работ в северо-западном углу Замковой церкви действительно обнаружили нишу. Внутри находился небольшой деревянный гроб с человеческими останками.

Мокрое пятно на стене Хотинской крепости / Фото Wikimedia Commons

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Покойнице было до 5 лет. Девочка была одета в каптан из вишневого итальянского атласа, на голове у нее был чепец с кисточками, а волосы были собраны в специальную сетку.

В захоронении также нашли подушку, набитую сухими травами, покров и плащаницу. Именно по надписи на плащанице удалось установить, что похороненной была Елизавета Лозинская, дочь стольника Василия, скончавшаяся 1 июля 1611 года.

Елизавета была внучкой коменданта Георгия Лозинского. Вместе с женой Христией они владели селом Лозяны в волости Дорохой, откуда и происходила их фамилия.

Почему девочку похоронили в крепости

Погребение в пределах сакральных сооружений – церквей, костелов и монастырей – было распространенной практикой. Шляхта считала, что пожертвования религиозным учреждениям, а также погребение при храмах гарантируют достойную загробную жизнь.

Найденная плащаница / Фото Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость"

Таким образом, захоронение в стене действительно было, но оно никак не связано с мокрым пятном. Других захоронений в стенах крепости также не обнаружили.

Что на самом деле вызвало появление пятна

Как отмечает Министерство культуры Украины, исторические фотографии свидетельствуют, что характерное мокрое пятно начало формироваться еще в конце XIX – начале XX века.

В XVIII–XIX веках в замке действовала дренажная система. После того как крепость утратила статус военного объекта в 1856 году, она постепенно пришла в упадок. Остатки этой системы впоследствии обнаружили во время археологических исследований в северном дворе замка.

Увлажнение зафиксировали на участке, где ранее располагался артиллерийский цейхгауз. В его подвальной части хранили селитру для изготовления пороха.

Насыщенный остатками селитры участок стены оказался особенно уязвимым к воздействию влаги. Именно в зоне длительного затопления недавно произошло разрушение стены и зубцов.

Последствия обрушения Хотинской крепости / Фото Андрея Дранчука

Меньшее увлажнение сегодня также наблюдается на другом участке между Комендантской и Северной башнями.