Оставлять телефон рядом на ночь кажется удобным – легко проверить сообщения, поставить будильник или посмотреть короткое видео перед сном. Однако исследования показывают, что такая привычка может негативно влиять на качество сна и общее самочувствие, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также Искусственный интеллект спас от исчезновения остров в Карибском море

Как смартфон влияет на качество сна

Главная проблема – это влияние синего света, который излучают экраны. Он подавляет выработку мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, подтвердило, что использование светоизлучающих устройств перед сном:

уменьшает вечернюю сонливость,

подавляет секрецию мелатонина более чем на 50%,

ухудшает утреннюю бодрость,

смещает циркадный ритм на более позднее время.

Это означает, что даже если вы спите достаточное количество часов, качество такого отдыха может быть значительно ниже.



Телефон может влиять на качество сна / Фото Pexels

Кроме того, ночной просмотр новостей или социальных сетей активизирует мозг, что затрудняет засыпание. Даже специальные "ночные режимы" смартфонов не полностью устраняют этот эффект.

Еще один фактор – оповещения. Даже в режиме вибрации они могут прерывать сон, не давая организму погрузиться в глубокие фазы отдыха. В конце концов, это может приводить к постоянному недосыпанию и усталости.

Влияние на психическое здоровье

Постоянная доступность смартфона влияет не только на физическое состояние, но и на эмоциональный баланс.

По данным Journal of Medical Internet Research, чрезмерное использование смартфонов связано с повышенным уровнем тревоги и депрессии. Если телефон лежит рядом, возникает соблазн проверять уведомления даже среди ночи. Это может создавать психологический дискомфорт, постоянное ощущение необходимости быть "на связи".

Также ночной просмотр новостей или рабочих писем может вызывать стресс, что затрудняет засыпание. Дополнительно возрастает риск явления FOMO (страха что-то пропустить), когда человек просыпается несколько раз за ночь, чтобы проверить обновления.

В конце концов, недостаток качественного сна усиливает раздражительность, снижает эмоциональную устойчивость и может обострить симптомы депрессии или тревожности.