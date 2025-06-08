Феномен кроссовок, висящих на линиях электропередач, имеет гораздо более глубокие и разнообразные значения, чем может показаться на первый взгляд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Территория

В мире он известен как "shoefiti" – сочетание слов "shoes" и "graffiti", то есть своеобразное уличное послание, которое оставляют на виду.

Этот жест может быть связан с маркировкой территории, особенно в районах США и Латинской Америки, где кроссовки на проводах могут свидетельствовать о деятельности местных банд или точек продажи наркотиков. Хотя часть исследователей считает это городским мифом, другие – в частности бывшие члены уличных группировок – подтверждают, что это настоящий способ почтить погибших членов "улицы".

Почтение памяти

Во многих странах, в частности Канаде, ЮАР и части Европы, обувь на проводах – это не о преступности, а о памяти. Таким образом чествуют тех, кто погиб трагически или насильственно. Это жест прощания, ставший локальной традицией.



Кроссовки на линии электропередач / Фото Pexels

Завершение определенного этапа

В студенческих и военных сообществах Австралии, Швеции и других стран кроссовки на линиях часто символизируют завершение определенного этапа – выпуска, службы или даже развод. Это сознательный шаг: оставить "старую обувь", олицетворяющую прошлое, и идти дальше.

Протест

Для художников и активистов такое действие может иметь политический смысл. В городах вроде Милана или Буэнос-Айреса это молчаливая форма протеста против системы, жестокости или войны. Обувь в воздухе становится частью урбанистического искусства.

Не стоит искать слишком много смысла

В то же время не стоит идеализировать это явление: иногда кроссовки на проводах – результат банального хулиганства. В школах это может быть формой буллинга, когда с кого-то срывают обувь и бросают на провода, просто чтобы унизить.

В конце концов, shoefiti – это символ, содержание которого зависит от места, времени и намерения. Он может быть сигналом опасности, памятью о человеке, элементом ритуала или просто шалостью. Но точно – это часть живой городской культуры.

К слову, миллионы турок отмечают день рождения в один день из-за исторической практики фиксации этой даты в случаях неизвестности точной даты рождения.