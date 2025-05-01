Был учеником апостола Петра: что известно о Папе Римском, который похоронен в Украине

В Украине хранятся мощи одного из древнейших Пап Римских, который был казнен на территории современного Крыма. Известно, что он также был учеником апостола Петра I.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского историка Александра Алферова в YouTube.

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Какой Папа Римский был похоронен в Украине

Алферов рассказал, что первым Папой Римским, чья судьба тесно связана с территорией современной Украины, был Святой Климент I.

В 101 году в Херсонесе в Крыму был казнен четвертый Папа Римский Климент I. Он был учеником апостола Петра I, сослан на периферию тогдашней римской языческой империи в Крым, в Херсонес,

– отметил историк.

Мозаика Климента I в Киевском Софийском соборе / Фото Wikipedia

Дальнейшая история его мощей также имеет украинский след. В 861 году Святой Кирилл перевез их часть в Рим, тогда как остальные остались в Херсонесе, откуда их впоследствии вывез в Киев Владимир Святой.

В течение длительного времени мощи Климента I хранились в Десятинной церкви, а затем были перенесены в Киево-Печерскую лавру, где череп понтифика хранится до сих пор.

Кто еще из понтификов мог быть похоронен в Украине

Алферов добавил, что был еще один Папа Римский, чья судьба связана с территорией Украины – Святой Мартин I.

Мартин I был также сослан в Херсонес и умер в 655 году,

– рассказал историк.

В то же время Алферов отметил, что точное место захоронения понтифика остается неизвестным.