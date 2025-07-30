Метеоролог из Национальной метеорологической службы США Марк Ченар объяснил, что небо на самом деле имеет такой цвет из-за взаимодействия света и атмосферы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Почему небо голубое?

Свет, который мы способны увидеть, состоит из цветного спектра радуги. Все эти цвета смешиваются и образуют белый, однако каждый цвет в спектре имеет свою длину волны. Именно от нее зависит взаимодействие цвета с материей.

Синие и фиолетовые оттенки имеют короткие волны, поэтому больше рассеиваются при взаимодействии с молекулами воздуха. Фактически, это означает, что синий и фиолетовый цвета "зацепляются" за молекулы воздуха и задерживаются на них. Вследствие этого эти цвета также отражаются от молекул воздуха и придают небу характерную окраску.



Небо имеет такой цвет не просто так / Фото Pexels

К тому же синего цвета в солнечном свете по умолчанию больше. Добавляется к этому также и то, что человеческий глаз лучше воспринимает голубой цвет.

Ученые также объяснили, что это зависит от состава атмосферы. например, на другой планете, где он иной, небо также может иметь совсем не такой цвет.

К слову, В 2020 году уровень кислотности океанов Земли перешел критическую черту, ставя под угрозу экосистемы. Причина закисления – чрезмерное поглощение океанами углекислого газа, что меняет химический состав морской среды.