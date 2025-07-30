Метеоролог з Національної метеорологічної служби США Марк Ченар пояснив, що небо насправді має такий колір через взаємодію світла та атмосфери. Про це пише 24 Канал із посиланням на Live Science.

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Чому небо блакитне?

Світло, яке ми здатні побачити, складається із кольорового спектра веселки. Всі ці кольори змішуються та утворюють білий, проте кожен колір у спектрі має свою довжину хвилі. Саме від неї залежить взаємодія кольору із матерією.

Сині та фіолетові відтінки мають короткі хвилі, тому більше розсіюються під час взаємодії із молекулами повітря. Фактично, це означає, що синій та фіолетовий кольори "зачіпаються" за молекули повітря та затримуються на них. Внаслідок цього ці кольори також відбиваються від молекул повітря та надають небу характерного забарвлення.



Небо має такий колір не просто так / Фото Pexels

До того ж синього кольору у сонячному світлі за замовчуванням більше. Додається до цього також і те, що людське око краще сприймає блакитний колір.

Вчені також пояснили, що це залежить від складу атмосфери. наприклад, на іншій планеті, де він інакший, небо також може мати зовсім не такий колір.

До слова, У 2020 році рівень кислотності океанів Землі перейшов критичну межу, ставлячи під загрозу екосистеми. Причина закислення – надмірне поглинання океанами вуглекислого газу, що змінює хімічний склад морського середовища.