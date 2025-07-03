Тогда украинский хит вышел далеко за пределы Европы. И это, пожалуй, произошло впервые со времен восстановления Независимости. Что это была за песня – рассказывает 24 Канал.

Интересно Какой была любимая песня принцессы Дианы и почему ее исполнитель отказывался петь перед ней

Главный украинский хит 2004 года

Весна 2004 года. Украинцы в предвкушении выборов президента, которые войдут в историю как самые ожесточенные и пока единственные, где голосование проходило в трех турах. Пока до событий Оранжевой революции оставались месяцы, певица из Львова Руслана Лыжичко готовилась покорять Европу с песней "Дикие танцы" на сцене Евровидения в Стамбуле.

Букмекеры не давали оптимистичных прогнозов представительнице Украины – страны, что только второй раз участвовала в конкурсе. Однако после первых репетиций все изменилось, а в финале – полный триумф. Самые высокие оценки "Диким танцам" отдали Исландия, Польша, Израиль, Турция, Эстония, Латвия, Литва и страна-террорист.

Руслана – "Дикие танцы": смотрите видео выступления

После конкурса "Дикие танцы" в Украине звучали, как говорится, из каждого утюга, а Руслану ждало и европейское признание. Ее после возглавила чарты Бельгии и Греции, вошла в десятку самых популярных в Швеции и была в топ 50 в Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Румынии и Швейцарии.

"Дикие танцы" в топе 250 лучших песен за всю историю конкурса Евровидение занимают 113-ю строчку. А хит не теряет популярности ни в Украине, ни за ее пределами.