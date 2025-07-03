Тоді український хіт вийшов далеко за межі Європи. І це, мабуть, сталося вперше з часів відновлення Незалежності. Що це була за пісня – розповідає 24 Канал.

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Головний український хіт 2004 року

Весна 2004 року. Українці в передчутті виборів президента, котрі увійдуть в історію як найзапекліші та поки що єдині, де голосування відбувалося у трьох турах. Поки до подій Помаранчевої революції залишалися місяці, співачка зі Львова Руслана Лижичко готувалася підкорювати Європу з піснею "Дикі танці" на сцені Євробачення у Стамбулі.

Букмекери не давали оптимістичних прогнозів представниці України – країни, що лише вдруге брала участь у конкурсі. Однак після перших репетицій все змінилося, а у фіналі – повний тріумф. Найвищі оцінки "Диким танцям" віддали Ісландія, Польща, Ізраїль, Туреччина, Естонія, Латвія, Литва і країна-терорист.

Руслана – "Дикі танці": дивіться відео виступу

Після конкурсу "Дикі танці" в Україні лунали, як то кажуть, з кожної праски, а на Руслану чекало і європейське визнання. Її після очолила чарти Бельгії та Греції, увійшла в десятку найпопулярніших у Швеції та була в топ 50 в Австрії, Данії, Фінляндії, Німеччині, Румунії та Швейцарії.

"Дикі танці" у топі 250 найкращих пісень за всю історії конкурсу Євробачення посідають 113-ту сходинку. А хіт не втрачає популярності ні в Україні, ні за її межами.