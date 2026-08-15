Друзья Шевченко сразу же начали добиваться разрешения на его перевозку в Украину, однако царские власти затягивали выдачу необходимых документов. Лишь спустя более двух месяцев гроб перевезли в Канев, где 22 мая 1861 года его похоронили на Чернечей горе, сообщает Украинский институт национальной памяти.

Где сначала похоронили Шевченко

Тарас Шевченко скончался 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге. Сначала его похоронили на Смоленском кладбище. Практически сразу после смерти поэта его друзья Михаил Лазаревский и Григорий Честаховский начали добиваться возвращения его тела в Украину.

Уже на следующий день Лазаревский обратился к генерал-губернатору Санкт-Петербурга с официальной просьбой разрешить вывоз тела Шевченко. Однако для получения необходимых документов потребовалось более двух месяцев.

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Тарас Шевченко / Архивная фотография

Царские власти опасались политических провокаций, поэтому с выдачей разрешений тянули время. Лазаревский использовал свои связи, и в конце концов необходимое разрешение удалось получить.

Как проходило погребение Шевченко в Каневе

8 мая 1861 года состоялась эксгумация. Гроб с телом Шевченко отвезли на Николаевский вокзал, откуда по железной дороге доставили в Москву.

Далее гроб везли через Серпухов, Тулу, Орел, Глухов, Кролевец, Батурин, Нежин, Носовку, Бобровицу и Бровары. Траурная процессия двигалась по почтовому тракту, а гроб установили на специальные грузовые дроги на рессорах, запряженные тройкой лошадей.

В Киеве студенты Университета Святого Владимира отпрягли лошадей и сами отвезли гроб через Цепной мост и далее по набережной к церкви Рождества Христова на Подоле. Там состоялось прощание с поэтом.

Могила Шевченко в Каневе / Фото Wikimedia Commons

20 мая гроб спустили на пароход "Кременчуг". По Днепру тело Шевченко доставили в Канев, где гроб два сутка находился в Успенском соборе.

22 мая после панихиды гроб вынесли из церкви и понесли на Чернечую гору. Григорий Честаховский вспоминал, что гроб положили на казацкую телегу и накрыли красной тканью. Вместо волов в повозку "впряглись крещенные люди" и отвезли Шевченко к месту его последнего упокоения.

По преданию, на гору телегу тянули одни девушки – в знак уважения к неженатому Тарасу Григорьевичу.