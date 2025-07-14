В библиотеке венгерского монастыря проведут масштабную дезинфекцию из-за насекомых, которые могут уничтожить многовековые уникальные книги. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что произошло в библиотеке монастыря?

Библиотека, которая оказалась под угрозой, старейшая в Венгрии. Там хранятся уникальные экземпляры. В частности, там размещены 19 кодексов из Средневековья, старинная Библия и тысячи других рукописей, которые были написаны еще до изобретения печатного дела.

Библиотеку пытаются уничтожить аптечные жуки, которые завелись там. Обычно они поселяются в зерне или специях, однако здесь насекомые оказались из-за клея, который используют для того, чтобы склеить книги.

Где это произошло Жуки завелись в библиотеке Архабатства Паннонхальма. Его построили в 996 году, то есть еще до того, как появилось Венгерское королевство.

Часть книг жуки успели испортить. Они прогрызли корешки и страницы изнутри. К сожалению, это не удалось предотвратить, однако работники заметили, что что-то не так во время уборки. В общем, в монастыре хранится 400 тысяч книг. Для того, чтобы поражение не стало еще более масштабным, там проведут дезинфекцию.

По словам директора библиотеки Архабатства Паннонхальма Илоны Ашавни, они еще не сталкивались с такими потерями. К счастью, жуков обнаружили вовремя – ценные книги библиотеки не пострадали.



Тысячи книг под угрозой / Фото Pexels

Дезинфекция продлится 6 недель. Она будет очень тщательной, ведь каждую книгу проверят отдельно перед тем, как вернуть ее на полки. Библиотеку планируют вновь открыть в начале 2026 года. Все поврежденные книги также отреставрируют и вернут на место.

В монастыре подозревают, что одной из причин появления насекомых в библиотеке стали климатические изменения. Ранее жуки не могли развиваться так стремительно, как теперь.

К слову, украинские издательства ежемесячно представляют новые книги, включая июльские новинки от "Книголав". Среди представленных книг – "Воспитывай как педиатр", "Еврейка в Париже", "Черные ангелочки", "Бизнес библия для волчиц", "Ребенок, которая рисовала тени", "Дешифровщица", "Женщины пишут: счастье", "Девушки лета", "Воспоминания двух юных жен", "Удивительные женщины у воды".