У бібліотеці угорського монастиря проведуть масштабну дезінфекцію через комах, які можуть знищити багатовікові унікальні книги. Про це пише 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Що сталось в бібліотеці монастиря?

Бібліотека, яка опинилась під загрозою, найстаріша в Угорщині. Там зберігаються унікальні екземпляри. Зокрема, там розміщені 19 кодексів із Середньовіччя, старовинна Біблія та тисячі інших рукописів, які були написані ще до винайдення друкарської справи.

Бібліотеку намагаються знищити аптечні жуки, які завелись там. Зазвичай вони оселяються у зерні чи спеціях, однак тут комахи опинились через клей, який використовують для того, аби склеїти книги.

Де це сталось Жуки завелись у бібліотеці Архабатства Паннонхальма. Його збудували у 996 році, тобто ще до того, як з'явилось Угорське королівство.

Частину книг жуки встигли зіпсувати. Вони прогризли корінці та сторінки зсередини. На жаль, цьому не вдалося запобігти, однак працівники помітили, що щось не так під час прибирання. Загалом, у монастирі зберігається 400 тисяч книг. Для того, аби ураження не стало ще масштабнішим, там проведуть дезінфекцію.

За словами директорки бібліотеки Архабатства Паннонхальма Ілони Ашавні, вони ще не стикались із такими втратами. На щастя, жуків виявили вчасно – найцінніші книги бібліотеки не постраждали.



Тисячі книг під загрозою / Фото Pexels

Дезінфекція триватиме 6 тижнів. Вона буде дуже ретельною, адже кожну книгу перевірять окремо перед тим, як повернути її на полиці. Бібліотеку планують знову відкрити на початку 2026 року. Всі пошкоджені книги також відреставрують та повернуть на місце.

У монастирі підозрюють, що однією із причин появи комах у бібліотеці стали кліматичні зміни. Раніше жуки не могли розвиватись так стрімко, як тепер.

До слова, українські видавництва щомісяця представляють нові книги, включаючи липневі новинки від "Книголав". Серед представлених книг – "Виховуй як педіатр", "Єврейка в Парижі", "Чорні янголиці", "Бізнес біблія для вовчиць", "Дитина, яка малювала тіні", "Дешифрувальниця", "Жінки пишуть: щастя", "Дівчата літа", "Спогади двох юних дружин", "Дивовижні жінки біля води".