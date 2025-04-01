Участки будут выбирать сами водители. Что известно об этом проекте – рассказывает 24 Канал со ссылкой на польскую Генеральную дирекцию национальных дорог и автомагистралей.

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Каким будет новый проект

Водители сами смогут проголосовать за места, где, по их мнению, такой подогрев нужен больше всего.

Как пояснили в Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей Польши, эта технология поможет уменьшить расходы на зимнее содержание трасс и сделает путешествия более комфортными даже при суровых морозах. Кроме того, это может уменьшить количество ДТП.

Система будет работать за счет возобновляемой энергии – солнечных панелей, ветровых генераторов и геотермальных насосов. Это означает, что дороги не только станут безопасными зимой, но и будут экологически чистыми.



Подогрев сделает дороги более безопасными / Фото Pexels

Технология подогрева дорожного покрытия уже используется в нескольких странах, в частности Японии, США, Канаде, Финляндии, Норвегии и Исландии. А в 2021 году Германия внедрила систему, которая летом еще и охлаждает трассу.

Если эксперимент в Польше окажется успешным, технологию могут масштабировать на другие магистрали, что сделает зимние поездки еще безопаснее.