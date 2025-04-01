Ділянки обиратимуть самі водії. Що відомо про цей проєкт – розповідає 24 Канал з посиланням на польську Генеральну дирекцію національних доріг і автомагістралей.

Цікаво Наслідки будуть катастрофічними: в Арктиці зафіксували рекордно низький рівень зимового льоду

Яким буде новий проєкт

Водії самі зможуть проголосувати за місця, де, на їхню думку, такий підігрів потрібен найбільше.

Як пояснили в Генеральній дирекції національних доріг і автомагістралей Польщі, ця технологія допоможе зменшити витрати на зимове утримання трас і зробить подорожі більш комфортними навіть за суворих морозів. Крім того, це може зменшити кількість ДТП.

Система працюватиме за рахунок відновлювальної енергії – сонячних панелей, вітрових генераторів та геотермальних насосів. Це означає, що дороги не лише стануть безпечнішими взимку, а й будуть екологічно чистими.



Підігрів зробить дороги безпечнішими / Фото Pexels

Технологія підігріву дорожнього покриття вже використовується в кількох країнах, зокрема Японії, США, Канаді, Фінляндії, Норвегії та Ісландії. А у 2021 році Німеччина впровадила систему, яка влітку ще й охолоджує трасу.

Якщо експеримент у Польщі виявиться успішним, технологію можуть масштабувати на інші магістралі, що зробить зимові поїздки ще безпечнішими.