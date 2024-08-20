Транспортний департамент Естонії уже обрав ділянку, на котрій 21 серпня почнуть заміну дорожнього покриття. Метою проєкту є зменшення забруднень довкілля від дорожнього покриття.

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Чим "зелений" асфальт відрізняється від звичайного

Суть експериментального проєкту зі створення нового дорожнього покриття полягає в заміні одного з основних складників звичайного асфальту – бітуму, який є продуктом переробки нафти. Саме через цей складник дорожнє покриття залишає чималий слід на довкіллі й завдає йому шкоди. Тому проєкт передбачав заміну бітуму як складника у виготовленні асфальту.

І заміну бітуму знайшли – нею став лігнін. Це полімер рослинного походження, який просочує стінки рослинних клітин у процесі їхнього. Через високу міцність цей полімер активно використовують у промисловості, тому зараз в Естонії експериментують з тим, чи може лігнін стати складником асфальтного покриття та замінити бітум.

У межах випробування нове покриття отримає ділянку дороги, а мова йде як про проїзну частину, так і про пішохідну, а також велодоріжки. Мова йде про шосе Мяекюла – Коеру-Капу.

Цікаво, що лігнін стає альтернативою багатьом неекологічним сполукам. Наприклад, у Євросоюзі планують реалізовувати проєкт з виготовлення лігнінових акумуляторів, аби не тільки знизити шкідливий вплив на довкілля, але й створити альтернативу китайським літієвим акумуляторам.